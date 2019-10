Video/ Tottenham Bayern Monaco (2-7) highlights e gol. Gnabry ne fa 4!

Un risultato eccezionale ieri sera a Londra nella seconda giornata della fase a gironi di Champions league, come si vede nel video di Tottenham Bayern Monaco, i tedeschi hanno punito gli uomini di Pochettino con un pesante 7-2 a cui sarà ben difficile porre rimedio. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato dove, nonostante le prime due marcature subite (a firma di Kimmich e Lewandowski, segnate rispettivamente al 15’ e al 45’), gli Spurs sono riusciti a reagire, è stata nella ripresa che i tedeschi sono dilagati. Tornati in campo dopo l’intervallo, il Tottenham va in totale blackout mentre il Bayern Monaco firma una delle sue prestazioni più pesanti: al 53’ è Gnabry ad aprire le danze e lo stesso numero 22 trova la rete del 4-1 solo due minuti dopo. Si deve poi attendere gli ultimi minuti del match di Champions league perchè la disfatta sia completa: Gnabry segna altri due gol e Lewandosky mette a tabella la doppietta personale all’87’. Pure a tabelino si contano solo due marcature degli Spurs: nel primo tempo è Son Heung Min al 12’ a forare lo specchio dei tedeschi, prima che questi prendessero il sopravvento, mentre nella ripresa un rigore di Kane al 61’ placa (per ben poco) il disappunto inglese.

Tottenam Bayern Monaco 2-7 (1-2 pt)

Reti: 2′ Son (T), 15′ Kimmich (B), 45′ e 87′ Lewandowski (B), 53′, 55′, 83′ e 88′ Gnabry (B), 61′ rig. Kane (T)

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks (81′ Lamela), Sissoko, Ndombele (64′ Eriksen); Alli (71′ Lucas Moura); Son, Kane. All: Pochettino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng (72′ Javi Martinez), Pavard; Alaba (46′ Thiago Alcantara), Tolisso; Coman (71′ Perisic), Coutinho, Gnabry; Lewandowski. All: Kovac

Ammoniti: Ndombele, Kane (T), Gnabry (B)

Stadio: Tottenham Hotspurs Stadium Arbitro: Turpin

