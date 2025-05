VIDEO TOTTENHAM BODO GLIMT, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra il Tottenham ha la meglio sul Bodo/Glimt sconfiggendolo nettamente per 3 a 1. Nel primo tempo gli Spurs iniziano la partita con il turbo inserito ed infatti sbloccano immediatamente il risultato già al 1′ per merito del gol siglato da Johnson, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo collega Richarlison, ed al 7′ Maddison sfiora il raddoppio immediato tramite un pallonetto finito alto sopra la traversa.

Bisogna aspettare il 34′ perchè i giocatori di mister Postecoglou mettano a segno un’altra rete quando Maddison si fa trovare pronto calciando al volo sul lancio del compagno Pedro Porro e Bentancur si vede negare un possibile gol al 38′ a causa dell’intervento decisivo compiuto dall’estremo difensore Haikin mentre, sul fronte opposto, Blomberg non centra il bersaglio per i norvegesi al 45’+1′.

Nel secondo tempo l’intensità dei londinesi non accenna a diminuire e la giocata di tacco di Maddison viene contenuta in corner al 53′ così come Haikin para poi il tiro dalla distanza di Bissouma al 54′. Nel finale Solanke firma il tris trasformando al 64′ un calcio di rigore assegnato per l’intervento irregolare commesso da Sjovold nei confronti di Romero e l’ottimo Maddison viene rimpiazzato per infortunio da Kulusevski al 65′. Anche Solanke è costretto alla sostituzione con Odobert al 75′ ed i gialloneri riducono le distanze all’83’ segnando una rete con Saltnes, assistito da Kjaer.

Questa vittoria conquistata nella gara d’andata permette al Tottenham di iniziare la sfida di ritorno da disputare in trasferta senza dubbio da una posizione molto più che favorevole in otticca accesso alla finale di Europa League. Il KO rimediato in Inghilterra forza invece il Bodo/Glimt a rimontare e vincere tra le mura amiche davanti ai propri tifosi tra poco meno di una settimana.

VIDEO TOTTENHAM BODO GLIMT: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS