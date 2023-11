Video/ Tottenham Chelsea (1-4) gol e highlights: Jackson ne fa tre e decide il match (6 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TOTTENHAM CHELSEA: SINTESI

Tottenham e Chelsea, il risultato attuale è di 1-0 a favore del Tottenham, grazie alla rete di Kulusevski. Il giocatore svedese ha realizzato il gol con un tiro da fuori area che ha beffato il portiere avversario. La situazione è nata da un’azione prolungata del Tottenham che è riuscito a mantenere la pressione sull’area avversaria. Kulusevski, con grande abilità e precisione, ha colpito la sfera con un tiro potente da distanza, superando il portiere e portando la sua squadra in vantaggio. Il Chelsea ora si troverà a dover reagire per cercare di pareggiare la partita, mentre il Tottenham cercherà di difendere il proprio vantaggio. Il calcio è noto per la sua imprevedibilità, e la partita è ancora aperta a qualsiasi risultato. Il primo tempo dell’attesa diretta tra Tottenham e Chelsea si è concluso con un pareggio 1-1.

DIRETTA/ Tottenham Chelsea (risultato finale 1-4): tripla di Jackson! (Premier League, 6 novembre)

Dopo che il Tottenham aveva inizialmente preso il comando con la rete di Kulusevski, i Blues hanno risposto prontamente con un gol di Palmer, riportando la parità nel punteggio. La partita si è rivelata avvincente, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di essere in grado di segnare. Kulusevski aveva dato il vantaggio al Tottenham con un tiro da fuori, ma l’efficace reazione del Chelsea, culminata nel gol di Palmer, ha ristabilito l’equilibrio sul campo. Il secondo tempo si prospetta altrettanto avvincente, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cercare il gol decisivo.

Video/ Chelsea Arsenal (2-2) gol e highlights: i gunners pareggiano in rimonta nel derby (21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TOTTENHAM CHELSEA, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta tra Tottenham e Chelsea, la situazione resta invariata con un pareggio 1-1. Tuttavia, c’è stata una svolta significativa, poiché un gol di Son della squadra di casa è stato annullato per un presunto fuorigioco. La decisione dell’arbitro ha suscitato polemiche e discussioni sul campo, mentre i tifosi del Tottenham manifestano il loro dissenso. Il Chelsea, d’altra parte, può considerarsi fortunato per mantenere la parità nel punteggio. La partita continua a essere avvincente e controversa, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo.

Diretta/ Chelsea Arsenal (risultato finale 2-2): Trossard riprende i blues (Premier League 21 ottobre 2023)

Tottenham e Chelsea si è conclusa con un risultato finale di 1-3 a favore del Chelsea. La squadra ospite ha ottenuto la vittoria grazie alla doppietta di Jackson. Tuttavia, è importante notare che gli Spurs hanno giocato in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Romero. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e cambiamenti nel corso dell’incontro. L’espulsione di Romero ha reso difficile per il Tottenham resistere all’attacco del Chelsea, e la doppietta di Jackson ha pesantemente influito sul risultato finale. Il Chelsea ha sfruttato al meglio la situazione e ha portato a casa i tre punti.

TOTTENHAM CHELSEA, IL TABELLINO

TOTTENHAM: Vicario G. (Portiere), Porro P., Romero C., van de Ven M. (dal 45’+1 pt Hojbjerg P.), Udogie D., Bissouma Y., Sarr P. M. (dal 16′ st Bentancur R.), Kulusevski D. (dal 16′ st Skipp O.), Maddison J. (dal 45’+1 pt Emerson Royal), Johnson B. (dal 34′ pt Dier E.), Son Heung-Min. A disposizione: Forster F. (Portiere), Gil B., Lo Celso G., Richarlison Allenatore: Postecoglou A..

CHELSEA: Sanchez R. (Portiere), James R. (dal 32′ st Gusto M.), Disasi A., Silva T., Colwill L. (dal 1′ st Cucurella M.), Caicedo M., Fernandez E. (dal 13′ st Mudryk M.), Palmer C., Gallagher C., Sterling R. (dal 45’+1 st Ugochukwu C.), Jackson N.. A disposizione: Badiashile B., Deivid Washington, Maatsen I., Madueke N., Petrovic D. (Portiere) Allenatore: Pochettino M..

RETI: al 6′ pt Kulusevski D. (Tottenham) al 35′ pt Palmer C. (Chelsea) , al 30′ st Jackson N. (Chelsea) , al 45’+4 st Jackson N. (Chelsea) , al 45’+7 st Jackson N. (Chelsea) .

AMMONIZIONI: al 18′ pt Udogie D. (Tottenham), al 41′ pt Postecoglou A. (Tottenham), al 45’+10 pt Sarr P. M. (Tottenham) al 45’+10 pt Jackson N. (Chelsea), al 45’+10 pt Colwill L. (Chelsea), al 41′ st Gusto M. (Chelsea), al 44′ st Mudryk M. (Chelsea), al 45’+4 st Ugochukwu C. (Chelsea).

ESPULSIONI: al 10′ st Udogie D. (Tottenham).

GOL ANNULATI: al 14′ pt Son Heung-Min per fuorigioco (Tottenham), al 34′ st Dier E. per fuorigioco (Tottenham) al 21′ pt Sterling R. per mani (Chelsea), al 28′ pt Caicedo M. per fuorigioco (Chelsea).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TOTTENHAM CHELSEA













© RIPRODUZIONE RISERVATA