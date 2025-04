VIDEO TOTTENHAM EINTRACHT, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra il Tottenham non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro l’Eintracht di Francoforte. Nel primo tempo sono i tedeschi a rendersi protagonisti della partenza migliore poichè spezzano l’equilibrio iniziale immediatamente in avvio al 6′ per merito del gol siglato da Ekitike, bravo a finalizzare il suggerimento offertogli dal suo collega Skhiri.

Al 19′ cominciano ad affacciarsi in attacco pure gli Spurs con un tentativo impreciso di Johnson di testa e questo episodio si rivela essere soltanto il preludio a quella che è la rete del definitivo pareggio segnata da Pedro Porro, preciso nel capitalizzare l’assist firmato da Maddison.

Nel secondo tempo i londinesi tornano alla carica verso il 56′ centrando la traversa con Bergvall e mancando il bersaglio qualche attimo dopo con Son. Nel finale l’ex juventino Rodrigo Bentancur è a sua volta sfortunato nel colpire la traversa con un’altra deviazione di testa al 57′ e Maddison non combina di meglio al 58′.

L’estremo difensore Kaua Santos evita infine il peggio parando l’ennesimo colpo di testa questa volta provato da Van de Ven nel recupero al 90’+4′. Tutto in parità dunque in vista del ritorno da disputare in casa dell’Eintracht a Francoforte e Tottenham pronto a vincere in trasferta per approdare alle semifinali di Europa League stagione 2024/2025.

VIDEO TOTTENHAM EINTRACHT: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS