Video/ Tottenham Inter (4-5 dcr) highlights e gol. Conte passa ai rigori

Una buona Inter tiene testa al Tottenham nella sfida in casa degli Spurs dell’International Champions Cup e si prende anche la vittoria ai rigori. E dire che il match era iniziato tutto in salita per i nerazzurri, con il Tottenham subito in gol con Lucas Moura, bravo a sfruttare una grande ripartenza di Lamela. L’Inter sbanda ma riesce poi a crescere, provandoci con un colpo di testa di Dalbert e soprattutto al 27′ con Brozovic, che coglie un clamoroso palo interno a Lloris battuto sfruttando un break di Gagliardini. L’Inter prende il controllo del match nella fase centrale del primo tempo e si porta sull’1-1 al 36′, con un colpo di genio del giovane Esposito, grande protagonista del precampionato nerazzurro, che libera alla conclusione Sensi: l’ex Sassuolo è freddo nell’attendere l’uscita di Lloris e ad infilarlo per il pari interista.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa è più avara di occasioni da gol, al quarto d’ora Handanovic rischia il patatrac ma Brozovic è bravo ad immolarsi sulla conclusione di Lamela, che era stato servito da Eriksen. Poi poco da segnalare in termini di occasioni da gol, il più attivo sul fronte offensivo interista è Politano ma la difesa degli Spurs riesce sempre a chiudere sull’ala nerazzurra. Per stabilire un vincitore si va ai calci di rigore e Handanovic e Gazzaniga salgono subito in cattedra parando le trasformazioni di Eriksen e Puscas. Il Tottenham segna con Son, Nkoudou e Alderweireld, l’Inter a sua volta va in gol con Ranocchia, Dimarco e Politano. Sul quinto tiro degli Spurs prodezza di Handanovic su Skipp, Joao Mario non sbaglia il match point e l’Inter si prende la soddisfazione della vittoria ai rigori dopo una buona prestazione che può confortare Antonio Conte.

