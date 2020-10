Video/ Tottenham Lask (3-0): highlights e gol. Tutto facile per Mourinho!

Pronostici pienamente rispettati all’Hotspur Stadium di Londra. Ci voleva davvero tanta fantasia a immaginare che il LASK potesse rappresentare uno spauracchio per il Tottenham che infatti passa con il risultato finale di 3-0, una vittoria facile e comoda per la compagine allenata da José Mourinho che parte con il piede giusto in Europa League. I padroni di casa impiegano poco meno di venti minuti a trovare la via del gol con la splendida giocata di Carlos Vinicus (ex-Napoli) che serve un cioccolatino fondente a Lucas Moura, l’ala brasiliana deve solo appoggiarla in rete e ringraziare il compagno per lo splendido assist, davvero d’alta scuola. Gli Spurs insistono e poco prima della mezz’ora raddoppiano con Bale, aiutato dalla deviazione di Andrade che spiazza Hart: non a caso per l’UEFA si tratta ufficialmente di autogol. Partita in ghiaccio ancor prima dell’intervallo, gli uomini di Thalhammer capiscono saggiamente che non è il caso di immolarsi e farsi prendere a pallonate da pallonate nettamente più forti del loro, quindi tanto vale limitare i danni ed evitare che il passivo diventi troppo pesante. Nella ripresa gli austriaci nemmeno si azzardano ad affacciarsi dalle parti di Hart (spettatore non pagante), prima del novantesimo Son si ritaglia il suo momento di gloria personale firmando il tris. Di certo il Tottenham ha vissuto serate ben peggiori di questa.

IL TABELLINO

TOTTENHAM-LASK 3-0 (2-0)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Hart; Doherty, Sanchez, Davies, Reguilon; Winks, Hojbjerg (62′ Sissoko); Moura (78′ Lo Celso), Bale (62′ Son), Lamela (62′ Alli); Carlos Vinicius (86′ Clarke). All. José Mourinho.

LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Andrade (46′ Potzmann); Ranftl, Holland (5′ Grgic), Michorl, Renner; Gruber (46′ Eggestein), Raguz, Balic (78′ Goiginger). All. Dominik Thalhammer.

ARBITRO: Mohammed Al-Hakim (SWE).

AMMONITI: 45’+2′ Michorl (L).

RECUPERO: 3′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 18′ Moura (T), 27′ aut. Andrade (T), 84′ Son (T).

