Video/ Tottenham Olympiacos (4-2): highlights e gol, che altalena a Londra!

Non poteva essere più spettacolare il ritorno in Champions League di José Mourinho, il video con gli highlights e i gol di Tottenham Olympiacos 4-2 ci mostra la grande rimonta degli Spurs che a Londra battono i greci e strappano il pass per gli ottavi di finale, assicurandosi il secondo posto con un turno di anticipo. La sfida con il Bayern Monaco tra due settimane avrà quindi il sapore delle amichevoli di lusso, quelle che si giocano a luglio con 45 gradi per far contenti i cinesi o gli statunitensi di turno. La serata non era proprio cominciata benissimo per i vice-campioni d’Europa che entrano in campo quasi svogliati, a differenza che non avevano più nulla da perdere e solamente un risultato a disposizione per sperare ancora nel passaggio del turno. Gli uomini di Pedro Martins attaccano come se non ci fosse un domani, Masouras scalda i guantoni di Gazzaniga che però non può assolutamente opporsi alla conclusione vincente di El Arabi che sblocca la contesa. Clamorosamente la compagine ellenica trova anche il raddoppio con Ruben Semedo che passa in mezzo ai difensori avversari con una disinvoltura disarmante. Lo Special One capisce che qualcosa non va e che forse la formazione che ha schierato non è la più adatta per una partita del genere, il tecnico portoghese richiama in panchina Dier (bocciatura netta per il centrocampista) e getta nella Eriksen per aumentare il potenziale offensivo dei padroni di casa. Il cambio precoce scuote Kane e compagni e nel recupero della prima frazione di gioco Dele Alli accorcia le distanze. Da qui in avanti il match cambia completamente fisionomia: i giocatori dell’Olympiacos non hanno dosato bene le energie e rimangono troppo presto senza benzina, quelli del Tottenham rinfrancati dall’aver riaperto la gara a pochi istanti dall’intervallo ritrovano fiducia nei propri mezzi e nella ripresa completano la rimonta con il bomber della nazionale inglese (doppietta per lui), la marcatura di Aurier serve ad annientare le residue velleità del Pireo che a questo punto proverà almeno a farsi ripescare ai sedicesimi di Europa League, decisivo in tal senso lo scontro diretto con la Stella Rossa che a sua volta si lecca le ferite dopo lo 0-6 infertole dai bavaresi.

IL TABELLINO

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 4-2 (1-2)

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davinson Sanchez, Alderweireld, Rose; Dier (29′ Eriksen), Winks; Lucas Moura (61′ Sissoko), Alli (83′ Ndombélé), Son; Kane. All. José Mourinho.

OLYMPIACOS (4-3-3): José Sà; Elabdellaoui, Ruben Semedo, Meriah, Tsimikas; Camara, Guilherme, Bouchalakis (74′ Valbuena); Podence (78′ Randjelovic), El Arabi (85′ Guerrero), Masouras. All. Pedro Martins.

ARBITRO: Georgi Kabakov (BUL).

AMMONITI: Ruben Semedo (O), Alderweireld (T), Bouchalakis (O), Tsimikas (O), Podence (O).

RECUPERO: 2′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 6′ El Arabi (O), 19′ Ruben Semedo (O), 45’+1′ Alli (T), 50′ e 77′ Kane (T), 73′ Aurier (T).

