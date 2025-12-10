Video Tottenham Slavia Praga gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Champions League di oggi 9 dicembre

Una sola squadra in campo in questa Tottenham Slavia Praga, Spurs che hanno dominato in un lungo in largo com’era facile da prevedere ma questo non ha influito sull’approccio invece degli ospiti che hanno comunque affrontato la gara a testa alta. Tottenham avanti 1-0 sullo Slavia Praga grazie all’autogol di Zima, che nel tentativo di respingere un corner ha deviato il pallone alle spalle del proprio portiere. Gli Spurs, dopo il vantaggio, hanno provato a controllare il ritmo senza però rinunciare a spingere, mentre lo Slavia ha cercato di reagire con iniziative sporadiche ma pericolose.

Probabili formazioni Benfica Napoli/ Quote: Conte cambia poco! (Champions League, 10 dicembre 2025)

La squadra ceca ha sfiorato il pari con Sanyang, abilissimo a coordinarsi dal limite e a indirizzare un tiro preciso verso l’angolino, trovando però la risposta eccezionale di Vicario. Nel frattempo Ogbu è stato ammonito per un intervento in ritardo e diverse situazioni offensive ospiti sono state neutralizzate dalla difesa londinese. Il primo tempo si è così chiuso con il Tottenham in gestione ma senza un margine rassicurante. Quindi il secondo tempo ha dato molte possibilità agli ospiti come andremo a vedere nel proseguo dell’articolo.

Video Inter Liverpool (0-1)/ Gol e highlights: Szoboszlai affossa i nerazzurri! (9 dicembre 2025)

VIDEO TOTTENHAM SLAVIA PRAGA, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Tottenham Slavia Praga prende subito una piega chiara: gli Spurs controllano ritmo e spazi, mentre i cechi provano a restare in partita affidandosi a ripartenze isolate. Dopo il 2-0 arrivato nei primi minuti della ripresa, il Tottenham abbassa leggermente il baricentro senza però rinunciare a cercare il colpo del definitivo K.O. Lo Slavia, pur generoso, fatica a incidere negli ultimi metri: l’occasione più interessante arriva dai piedi di Doudera, che aggancia in area e conclude bene verso il palo sinistro, ma il tiro è largo e in ogni caso l’azione viene annullata per fuorigioco di Chytil. Gli Spurs rispondono con tentativi da fuori e iniziative individuali, come quella di Archie Gray, murato dalla retroguardia ospite.

Video Union SG Marsiglia (2-3)/ gol e highlights: Greenwood trascina l'OM (Champions League, 9 dicembre 2025)

Col passare dei minuti la frustrazione aumenta nello Slavia, che tenta di rimescolare le carte con qualche cambio, mentre il Tottenham continua a trovare linee di passaggio pulite grazie alla qualità tra le linee di Simons. Proprio lui, al 79’, chiude i conti trasformando con freddezza il rigore del 3-0: rincorsa controllata, conclusione angolata, Stanek tocca ma non basta. Gli ospiti provano un guizzo con Zafeiris, che sfiora l’1-3 con un tiro preciso che esce di pochissimo, ma è solo un lampo. Tel va vicino al poker con una serpentina bloccata all’ultimo, poi la partita scivola verso un finale senza scossoni.

VIDEO TOTTENHAM SLAVIA PRAGA (3-0): GOL E HIGHLIGHTS