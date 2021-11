Video/ Tottenham Vitesse (3-2) gol e highlights: inglesi secondi nel girone

VIDEO TOTTENHAM VITESSE

Tra Tottenham e Vitesse accade tutto nella prima frazione con reti ed emozioni a grappoli che ammiriamo nel video Tottenham Vitesse 3-2. Decidono le reti siglate da Son, Lucas Moura e autogol di Rasmussen per i padroni di casa. Il Vitesse ha siglato con Rasmussen e Bero. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Ci prova subito Lucas Moura di testa, la sfera esce però di molto. Buitinik serve per Wittek che calcia benissimo ma centra il palo! Son! La sblocca il Tottenham! Con il destro non lascia scampo a Schubert. Reguilon serve uno scatenato Son, tiro di sinistro che incoccia contro il palo. Lucas Moura! Arriva il raddoppio dei padroni di casa! Kane serve l’assist per il compagno di squadra che in area non sbaglia.

Ben Davies da dentro l’area manca il colpo del tris. Rasmussen la mette nella propria porta! Piove sul bagnato per il Vitesse sotto ora di tre gol. Siamo giunti alla mezzora di gioco, partita praticamente già chiusa. Rasmussen si riscatta subito! Quattro minuti dopo sigla di testa da calcio d’angolo e riapre il match! Bero! La riapre definitivamente il Vitesse! Yann Gboho serve Bero che in area di destro non fallisce. Stiamo assistendo ad un match ricco di emozioni e gol, e siamo solo nella prima frazione. Manca pochissimo alla fine della prima frazione di gioco, la compagine inglese è avanti per tre reti a due.

VIDEO TOTTENHAM VITESSE: SECONDO TEMPO

Openda da fuori area, sfera fuori. Openda calcia in area, para il portiere avversario. Romero si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci uomini! Il Vitesse ora ci crede e va a caccia del pareggio. Occasione Dasa in area, esce fuori un tiro da dimenticare. Buitinik ci prova da fuori area, risponde bene il portiere avversario. I padroni di casa stanno provando a riorganizzarsi dopo l’espulsione di Romero. Kane conquista una preziosa punizione a centrocampo. Secondo giallo per Doekhi e rosso, ristabilita la parità. Fallo di Schubert e rosso anche per il portiere del Vitesse! Prova a chiuderla Lo Celso, il tiro sotto la traversa viene parato. Termina il match, vincono gli inglesi.

