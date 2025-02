Prima di andare a vedere il video della canzone “Tra le mani un cuore”, eseguita da Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2025, conclusosi ieri, sabato 15 febbraio, recuperiamo il significato che l’artista ha voluto inserire nel suo testo. Il pezzo vanta la penna di due degli artisti più noti nel panorama musicale italiano: Nek e Tiziano Ferro. Ranieri ha raccontato che, dopo aver sentito il brano, ha sentito una sorta di “click”, spronandolo a proporlo a Sanremo. Come suggerisce il titolo, la canzone racconta la fine di una storia d’amore.

Tuttavia, nonostante le delusioni, il cuore continua a battere e a provare emozioni. Per esprimere questo concetto, il brano utilizza la metafora del “cuore in mare“, simbolo di un amore che, pur spezzato, non svanisce del tutto ma continua a resistere. Proprio come il suo brano, anche le esibizioni di Ranieri sul palco dell’Ariston sono state molto intense. Dopo decenni di carriera, l’artista continua a dominare la scena, senza dimenticare la sua straordinaria voce. La classifica finale di Sanremo 2025, però, non gli ha reso pienamente giustizia. La sua “Tra le mani un cuore” si è posizionata al 23esimo posto, lasciando un po’ di amaro in bocca.

Video “Tra le mani un cuore” e significato testo: il Sanremo 2025 di Massimo Ranieri

Le sue performance hanno sempre offerto momenti unici, distinguendosi dagli altri artisti in gara e trasportandoci in un’altra epoca con la sua interpretazione magistrale. Per questo, Massimo Ranieri si sarebbe meritato almeno la top 20. Per ora, l’artista non ha ancora pubblicato il video ufficiale della canzone, quindi non resta che attendere per scoprire se deciderà di accompagnare la sua canzone sanremese con delle immagini visuali.

