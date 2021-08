Video/ Trabzonspor Roma (1-2) highlights e gol. La decidono Pellegrini e Shomorudov

La Roma vince per due reti ad uno in casa del Trabzonspor nella gara di andata dei play off della Conference League. Decidono la gara le reti siglate da Pellegrini e Shomorudov con Cornelius che aveva trovato il momentaneo pareggio. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Tocco in profondità di Hamsik per Djanin, quest’ultimo calcia ma Ibanez respinge. La compagine turca prova subito ad alzare i ritmi con un pressing alto, Roma in leggera difficoltà. Cristante perde una brutta palla sul servizio di Karsdorp, per fortuna chiude di nuovo Ibanez. Mancini prova a servire il nuovo acquisto Shomorudov, pallone troppo lungo. Lancio lungo per Gervinho che sbaglia l’aggancio, ricordiamo che l’ivoriano ha giocato due anni e mezzo con la maglia della Roma. Bel lancio di Vina per Shomorudov, aggancio fallito. Bruno Peres serve Hamsik liberissimo, lo slovacco crossa ma non trova nessuno pronto alla battuta in rete. Nwakaeme non ci è arrivato di un soffio. Roma in leggera difficoltà in questo inizio di gara.

Arriva il giallo per Bruno Peres che abbatte Mkhitaryan in proiezione offensiva. Vina a terra in area, l’esterno si prende il giallo per simulazione. Nwakaeme crossa ma è quasi un tiro, blocca Rui Patricio. Cross di Vina allontanato in calcio d’angolo. Batte Pellegrini, respinge male Cakir, Veretout ci prova ma spedisce alle stelle. Gervinho prova la ripartenza, Ibanez ripiega e chiude. Gara con pochissime emozioni, solo alcune fiammate. Nwakaeme fa tutto da solo e calcia, para facile Rui Patricio. Vina sbaglia ad impostare, Djaniny recupera la sfera ma Ibanez, il migliore della Roma fino ad ora, chiude. Mkhitaryan trova il gol ma l’armeno tocca con la mano, rete annullata. Cross di Karsdorp, Pellegrini cerca un compagno ma la sfera viene deviata in angolo. Quindici minuti alla fine della prima frazione, gara che stenta a decollare. Hamsik ci prova dalla lunga distanza, il tiro dello slovacco non crea grattacapi a Rui Patricio. Shomurodov per Karsdorp. il tiro da posizione defilata per poco non trova la porta. Una buona occasione per l’esterno olandese. Pochi minuti alla fine di una prima frazione con pochissime emozioni. Pallone sanguinoso perso da Cristante sulla trequarti, Bakasetas prova col mancino dalla distanza non vedendo Gervinho che era solissimo. Termina la prima frazione tra Trabzonspor e Roma senza recupero.

VIDEO TRABZONSPOR ROMA, GLI HIGHLIGHTS DEL SECONDO TEMPO

Trabzonspor e Roma rientrano in campo con gli stessi undici della prima frazione. Zaniolo prova a servire Pellegrini che viene anticipato quest’ultimo spinge un avversario che cade male sul braccio ma si rialza. La Roma che ha iniziato questa ripresa con un baricentro più alto rispetto alla prima frazione, la squadra giallorossa sembra più aggressiva. Scontro tra Veretout ed un avversario che resta a terra. Edgar Ié rifila una gomitata involontaria sul viso di Pellegrini, giallo per lui. Pellegrini! La sblocca la Roma! Zaniolo cerca e trova Mkhitaryan, l’armeno vede il taglio di Pellegrini che si inserisce in area e non sbaglia! I giallorossi la sbloccano con una bella trama di gioco, sorpresa la difesa turca. Hamsik apre per Gervinho, cross basso insidioso, la difesa della Roma chiude in angolo. Sulla battuta Rui Patricio respinge con il pugno. La compagine turca sta provando ad imbastire azioni pericolose, controlla bene la difesa giallorossa. Mezzora da giocare, la Roma è avanti grazie a Pellegrini. Arrivano i primi cambi nel Trabzonspor, dentro Cornelius per Gervinho e Trondsen per Koybasi. Cornelius! Appena entrato la mette dentro di testa! Gran assist di Bruno Peres per Cornelius che di testa buca Rui Patricio. Wakaeme fa tutto da solo e calcia, para facile Rui Patricio.

Venti minuti alla fine del match tra Trabzonspor e Roma, turchi caricati dalla rete del pareggio firmata da Cornelius. Fase di stanca del match, le due squadre ricaricano le pile per il quarto d’ora finale. Ibanez recupera la sfera e serve Shomurodov, servizio troppo lungo. Mancini sta faticando nel controllare Cornelius che gli sta creando grossi grattacapi. Iniziativa personale di Zaniolo che finisce per imbottigliarsi e perdere la sfera. Zaniolo conquista un buon calcio d’angolo. Shomurodov! La Roma ritrova il vantaggio. Mancini di testa trova il palo, reattivo Shomurodov che conclude e trova il nuovo vantaggio della Roma. Il nuovo acquisto conferma quanto di buono fatto vedere anche nel precampionato. Pochi minuti alla fine, per la Roma un vantaggio da difendere a tutti i costi. Il Trabzonspor sembra non avercene più, la Roma ad un passo dalla vittoria. Sono tre i minuti assegnati dal direttore di gara. Colpo di testa di Vitor Hugo, Rui Patricio si distende e blocca. Termina il match, vince la Roma grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov, per il Trabzonspor aveva siglato Cornelius.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR (4-3-3): Cak?r; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Köyba?? (18′ s.t. Trondsen); Bakasetas, Özdemir (31′ s.t Ömur), Hamsik; Gervinho (18′ s.t. Cornelius), Djaniny (38′ s.t. Koita), Nwakaeme A disposizione: Karde?ler, Turkmen, Kaplan, Akpinar, Asan, Parmak, Yunus Malli, Sar?. Allenatore Avci.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (45′ s.t. Kumbulla); Zaniolo (48′ s.t. Reynolds), Pellegrini (45′ s.t. Diawara), Mkhitaryan (37′ s.t. Carles Perez); Shomurodov (37′ s.t. Borja Majoral). A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Darboe, Bove, Zalewski, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Jug (SLO)

MARCATORI: 10′ s.t. Pellegrini (R), 19′ s.t. Cornelius (T), 36′ s.t. Shomurodov (R)

NOTE: Ammoniti: Bruno Peres, Edgar Le (T); Vina (R). Recupero: 0′ pt, 3′ s.t.

