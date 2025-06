VIDEO TRAPANI BRESCIA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Presso l’impianto Pala Shark la Germani Brescia vince in trasferta contro il Trapani Shark per 85 a 77. Nel primo tempo la Leonessa parte fortissimo cogliendo quasi di sorpresa i siciliani che faticano a rispondere e si vedono dunque costretti a rincorrere i rivali già dai primissimi istanti a causa di un parziale negativo importante frutto della superiorità mostrata dagli ospiti non solo in fase offensiva ma pure a rimbalzo, così come in difesa.

I granata sembrano ritrovarsi con il passare dei minuti ed infatti si impongono già nel secondo quarto così da ridurre subito il distacco maturato in avvio di partita. Nel secondo tempo gli Squali tengono a bada la Germani e si impongono anche in questa fase della gara per 17 a 15 sfruttando una tripla preziosa di Alibegovic che permette loro di affacciasi all’ultimo con uno svantaggio inferiore alla doppia cifra, cosa che non era appunto ancora accaduta fino a quel momento del match.

Nel finale i biancoblu allenati da coach Poeta ritrovano la brillantezza necessaria per gestire il vantaggio acquisito in precedenza tramite la partenza sprint di cui sono stati protagonisti e fanno loro l’ultimo parziale negando l’occasine di prolungare le ostilità ai tempi supplementari ai trapanesi. Il miglior marcatore della serata è stato Amedeo Della Valle grazie ai ben 19 punti messi a segno per Brescia.

Il Trapani è invece stata la squadra più scorretta della serata a causa del 23 a 22 nel conteggio dei falli personali totali. Questa vittoria spinge la Germani Brescia sul 2 a 0 nella serie contro il Trapani Shark, chiamato a vincere la prossima partita se non vorrà vedere i rivali festeggiare l’accesso alle finali playoff della Lega basket A per la stagione 2024/2025.

