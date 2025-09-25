Video Trapani Catania (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO TRAPANI CATANIA: LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS

E’ con un pareggio per 1 a 1 che finisce la partita fra Trapani e Catania allo Stadio Polisportivo-Provinciale. Nel primo tempo i padroni di casa si propongono in avanti sia con Canotto verso l’11’ che con Fischnaller al 14′. I rossazzurri non si lasciano intimidire dalle sortite offensive avversarie e falliscono anzi una buona occasione intorno al 17′ quando la conclusione di Cicerelli prodotta sugli sviluppi di un calcio di punizione viene disinnescata per un soffio dal portiere Galeotti.

Gli Elefanti insistono con gli spunti imprecisi di Forte al 38′ e Corbari nel recupero al 45’+1′. Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Salvatore Aronica ripartono in maniera arrembante con Fischnaller che, mancata un’opportunità al 52′, spezza poi l’equilibrio segnando, sugli sviluppi di un calcio piazzato, un gol per i suoi al 55′.

Nel finale i trapanesi sprecano le loro chances per fare il bis con Canotto al 58′ e Celli, respinto da Galeotti, al 62′ mentre gli Etnei ripristinano l’equilibrio in modo definitivo al 69′ grazie a Lunetta, su assist di Donnarumma, prima che Forte non concretizzi l’eventuale sorpasso al 73′.

Questo punteggio consegna un punto al Trapani che si permette così di raggiungere i 4 punti nella classifica della Serie C stagione 2025/2026. Il Catania si aggiudica a sua volta un punto e si porta a quota 11 nella graduatoria del girone C.

