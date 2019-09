Video/ Trapani Cremonese (0-0) highlights. Primo punto per i siciliani! (Serie B)

Non si va oltre al pareggio per 0-0 a Polisportivo di Erice per il posticipo della quinta giornata di Serie B: come si vede nel video di Trapani Cremonese, pure non si è assistito a una partita particolarmente vivace e ricca di colpi di scena. Oltre al clean sheet dei due portieri, infatti va detto che non sono state registrate grandi occasioni da gol messe a segno dalle due formazioni. Dopo un primo tempo anonimo, la squadra lombarda ha però certo provato a costruire qualcosa di maggior mente interessante nella ripresa, ma senza essere particolarmente efficace. Pur avendo i grigiorossi le redini del gioco, la squadra siciliana si è però difesa in maniera compatta ed efficace, ma certo ci sono meccanismi da sistemare in attacco per i granata. Il triplice fischio finale di Illuzzi pone quindi fine a una sfida non particolarmente avvincente, ma che comunque fa esultare il popolo siciliano, che trova quindi il suo primo punto in questo avvio di stagione per la Serie B.

IL TABELLINO

Trapani-Cremonese 0-0

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Scognamillo, Pagliarulo, Jakimovski (81′ Cauz); Luperini (65′ Aloi), Taugourdeau, Moscati; Nzola, Pettinari, Tulli (46′ Golfo). A disp.: Dini, Stancampiano, Da Silva, Minelli, Candela, Fornasier, Canino, Colpani, Scaglia. All. Mularoni (Baldini squalificato).

CREMONESE (3-5-2): Agazzi (17′ Ravaglia); Bianchetti, Claiton (63′ Valzania), Caracciolo; Mogos, Deli, Castagnetti, Arini, Migliore; Ciofani (74′ Ceravolo), Palombi. A disp.: Volpe, Renzetti, Ravanelli, Zortea, Cella, Kingsley, Soddimo. All. Rastelli.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Robilotta-Ruggieri).

IV UFFICIALE: Eduart Pashuku di Viterbo

NOTE: Ammoniti: Caracciolo, Castagnetti, Valzania (C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRAPANI CREMONESE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA