Video/ Trapani Frosinone (0-0): gli highlights, poche emozioni al Provinciale!

Termina solo con un pareggio a porte intatte la sfida della 29^ giornata di Serie B, che ha visto protagonisti al Provinciale, Trapani e Frosinone: nel video del match, con le azioni salienti, pure vediamo che la sfida si è rivelata molto più equilibrata rispetto alle previsioni, come poche emozioni di fronte allo specchio avversario. Nel primo tempo sono i padroni di casa a mettersi in luce per la maggior energia: i siciliani si mostrano fin da subito molto intraprendenti ma poco concreti in fase di chiusura della giocata. Da segnalare però che pure i canarini non sono rimasti a guardare: anzi con Tabanelli gli ospiti hanno firmato alcune belle occasioni da gol. Nella ripresa della sfida della cadetteria ben poco cambia: ritmi alti ma giocate concentrate nel centrocampo e poche emozioni di fronte alla rete, con due squadre che pure progressivamente appaiono sempre più stanche e in difficoltà: gli uomini di Castori e Nesta non sono davvero scesi in campo nella miglior condizione. Nel finale della sfida pure segnaliamo la rete sfiorata dai canarini con Rohden, il cui tiro però viene agilmente spazzato via sopra la traversa da Carnesecchi. E’ però l’ultimo squillo in campo e al triplice fischio finale è un sorprendente 0-0 tra Trapani e Frosinone, con i siciliani che ottengono un punticino comodo per la lotta salvezza e gli ospiti che pure rimangono incollati alla terza piazza della classifica della Serie B.

IL TABELLINO

TRAPANI FROSINONE 0-0

TRAPANI: Carnesecchi, Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno, Kupisz, Coulibaly (Aloi 83’), Odjer (Scaglia 65’), Colpani (Taugourdeau 57’), Grillo (Biabiany 82’), Dalmonte (Evacuo 83’), Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Scognamillo, Fornasier, Piszczek, Filì. All. Castori

FROSINONE: Bardi, Capuano, Maiello (Gori 71’), Citro (Ardemagni 46’), Salvi, Ariaudo, Rohden (Haas 88’), Novakovich (Paganini 83’), Tabanelli, Brighenti, D’Elia (Beghetto 88’). A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Krajnc. All. Nesta

Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta; assistenti: Andrea Capone di Palermo e Davide Miele di Torino. IV ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Ammoniti Odjer, Scaglia, Ariaudo, Pagliarulo, Capuano

Calci d’angolo: 3-3

Recuperi: 0 pt; 4’ st

