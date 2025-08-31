Video Trapani Latina (risultato finale 6-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO TRAPANI LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Provinciale di Erice il Trapani schianta il Latina vincendo addirittura per 6 a 0. Nel primo tempo i granata si rivelano subito inarrestabili ottenendo infatti un doppio vantaggio micidiale tra l’8′ ed il 12′ per merito dei gol realizzati da Fischnaller, già protagonista al 2′, e Canotto che si sono anche scambiati gli assist a vicenda in questi due episodi.
Il Trapani insiste e mette a segno un’altra rete al 21′ con un tiro al volo di Celeghin, bravo a coordinarsi su una respinta errata della difesa avversaria. I Pontini cominciano quindi a farsi vedere in zona offensiva al 29′ sparando largo con Ercolano ed il suo collega Ekuban manda invece il pallone alto sopra la traversa al 42′.
Nel secondo tempo i nerazzurri si rendono protagonisti con un paio di iniziative interessanti firmate dal subentrato Ciko, che impegna Galeotti al 48′ e spara la sfera in curva al 54′. Il poker trapanese arriva al 56′ quando Kirwan serve a Grandolfo il passaggio vincente per segnare il quarto gol per la loro squadra. Nel finale Ciotti sale a sua volta in cattedra prendendo la mira 72′ ed insaccando il pallone che vale la cinquina con un colpo di testa su suggerimento di Giron all’80’.
Fallite altre tre occasioni, gli isolani mettono il punto esclamativo sulla loro prestazione con l’ennesimo gol segnato nella circostanza da Salines, pure lui di testa ed assistito da Giron all’87’. Questo successo garantisce tre punti al Trapani che sale dunque a -4 nella classifica del girone C della Serie C. Il Latina non migliora invece i suoi tre punti già posseduti rimanendo appunto fermo in questa seconda giornata del campionato 2025/2026.