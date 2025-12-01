Video Trapani Monopoli (1-1): gol e highlights della sfida valida per il sedicesimo turno del girone C della Serie C

VIDEO TRAPANI MONOPOLI (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Trapani Monopoli, gol e highlights: un gol per tempo e risultato tutto sommato giusto quello maturato nel match disputato al “Comunale” del centro siciliano dove le squadre allenate da Salvatore Aronica e Alberto Colombo si dividono equamente la posta, pur rammaricandosi di non aver trovato lo spunto per raddoppiare e fare un deciso balzo in avanti nei quartieri alti della classifica del girone C della Serie C.

Ad aprire le danze era stato il gol all’alba della gara di Fischnaller per i granata (bella giocata in area al 12′), ma i pugliesi hanno subito mostrato di non starci, sfiorando il pareggio prima con Greco -tra i migliori dei suoi- poco dopo e al 45′ con Valente, vicino all’eurogol della domenica.

Nella ripresa, i biancoverdi rientrano in campo ancora più determinati e prendono definitivamente in mano il pallino del gioco: dopo aver sfiorato l’1-1 al 58′, sempre con Greco, è Fall a conquistarsi e trasformare il calcio di rigore al minuto 62 che rimette le cose a posto per i suoi.

Da lì in poi è un monologo dei pigliesi che sfiorano il sorpasso con Ciotti, Torelli (clamorosa traversa al 71′), ancora Fall e infine l’onnipresente Greco che avrebbe meritato di iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori: il Trapani però resiste e, viste come si erano messe le cose, si accontenta di un punto che consente loro di salire a quota 21 (ricordando il -8 in classifica), mancando però il sorpasso proprio sul Monopoli che va a 23 punti e resta in zona play-off.

VIDEO TRAPANI MONOPOLI (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti, Giron, Ciuferri (Canotto 78’), Carriero, Fischnaller (Salines 55’), Motoc, Podrini (Vazquez 64’), Pirrello, Grandolfo, Marcolini (Benedetti 78’), Ciotti. A disposizione: Ujkaj, Salamone, Moie, La Sorsa, Regina, Adragna, Negro, Palmieri. Allenatore: Salvatore Aronica.

MONOPOLI (3-5-2): Piana, Miceli, Fall (Yeboah 87’), Greco, Valenti, Tirelli, Calcagni, Ronco (Angileri 87’), Bordo (Scipioni 74’), Viteritti, Imputato. A disposizione: Albertazzi, Di Santo, Longo, Paukstys, Cascella, Oyewale, Rossi, Piccinini. Allenatore: Alberto Colombo.

Reti: 12′ pt Fischnaller (T), 17′ st rig. Fall (M).

Ammoniti: Carriero (T), Giron (T), Pirrello (T), Marcolini (T), Angileri (M).