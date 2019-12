Video/ Trapani Perugia (2-2): highlights e gol, 2 rigori salvano gli umbri (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Trapani Perugia 2-2 ci mostra un match molto nervoso tra due squadre che avevano parecchio da perdere. La società siciliana, che ha dato il benservito a Baldini affidando la guida tecnica della squadra a Castori, voleva regalarsi i tre punti nel giorno di Santo Stefano ma si è dovuta accontentare di un pareggio che non migliora la classifica, stesso discorso per i grifoni di Oddo che rimangono nel limbo di chi ancora non sa se lottare per i play-off oppure sgomitare per una salvezza tranquilla. In ogni caso non sono mancate le emozioni al Provinciale di Erice con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie a Luperini che non lascia scampo a Vicario. Nella ripresa il match si accende definitivamente, a un certo punto Iemmello si invola verso la porta di Carnesecchi, da dietro Strandberg può solo abbatterlo: fallo da ultimo uomo dentro l’area, il che vuol dire rigore ed espulsione. Dal dischetto il capocannoniere del campionato di Serie B non sbaglia e pareggia i conti, per il Trapani in dieci uomini sembra l’inizio della fine, invece trova subito il modo di tornare in vantaggio con Pettinari che sorprende la retroguardia avversaria. Sembra fatta ma a pochi minuti dal novantesimo ci pensa l’arbitro Marini a dare una grossa mano agli ospiti concedendo loro un altro calcio di rigore per un fallo di mano di Fornasier. Il replay non scioglie tutti i dubbi con il pallone che sembra impattare più sulla spalla, ma il VAR non c’è e quindi la decisione del direttore di gara (che caccerà via anche Gyomber per proteste) rimane. Con grande altruismo Iemmello lascia la battuta a Falcinelli che ha così la possibilità di sbloccarsi e salvare i suoi dal KO sul campo della penultima, finale nervosissimo e solo per miracolo non ci scappa la classica rissa natalizia…

LE DICHIARAZIONI

Pietro Iemmello sempre più capocannoniere del torneo di Serie B con 15 gol all’attivo, l’attaccante ha dimostrato di pensare anche ai compagni con la decisione di far calciare il secondo rigore a Falcinelli: “Giocare qui al Provinciale di Erice non è mai facile, tenendo presente che con il cambio di allenatore il Trapani ha cambiato modulo e non potevamo assolutamente prevedere come avrebbero giocato. A volte siamo troppo ingenui, l’espulsione di Gyomber ci ha privato della superiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora e con l’uomo in più potevamo anche vincere. Ci tenevo a far segnare Diego che da inizio campionato non l’aveva mai buttata dentro, è un grande attaccante che può darci una grossa mano e spero che si sia finalmente sbloccato. Non ho fatto nulla di eccezionale, siamo parte di un gruppo e come tale dobbiamo essere compatti, uniti, remare in un’unica direzione”.

