Video/ Trapani Pescara (1-0): highlights e gol. Ai siciliani basta Luperini (Serie B)

Un gol di Luperini tiene ancora a galla il Trapani nella corsa per la salvezza in Serie B e inguaia il Pescara. Come si vede nel video tra Trapani Pescara, i siciliani nonostante la penalizzazione e i problemi societari non hanno mollato, passando in vantaggio nel primo tempo e sfiorando a più riprese il raddoppio. Abruzzesi che ora rischiano anche la retrocessione diretta, col Cosenza terzultimo a -2. Il tecnico Fabrizio Castori ha confermato in conferenza stampa come il Trapani non abbia alcuna intenzione di mollare: “Siamo ancora vivi ed abbiamo ancora due partite da giocare. Ce la giocheremo fino alla morte come abbiamo fatto sempre. Al termine tireremo le somme. Abbiamo giocato da Trapani, proprio come sappiamo fare noi. Fiorillo ha fatto un miracolo su Buongiorno, mentre Dalmonte ha sfiorato il raddoppio che ci avrebbe concesso maggiore serenità per il resto della partita. La squadra ha speso quello che doveva spendere e sono soddisfatto della prestazione. Grande equilibrio e attenzione con grande ritmo. Abbiamo stordito i nostri avversari. Il Pescara ha qualità e palleggio, ma sul piano del ritmo come sappiamo fare noi, soffre“. L’allenatore del Pescara, Andrea Sottil, fa autocritica: “Il pareggio sarebbe stato meritato, avremmo potuto portare a casa almeno un punto perché non sono d’accordo con chi dice che abbiamo giocato male: purtroppo ci facciamo del male da soli, ormai è diventata una costante e il gol preso è arrivato da una nostra disattenzione perché eravamo a difesa schierata. Ma ora è inutile piangersi addosso, dobbiamo solo pensare al Livorno. L’arbitro? Non mi ha convinto nella gestione dei cartellini, è stato troppo permissivo“.

IL TABELLINO

Trapani-Pescara 1-0 (primo tempo: 1-0)

Marcatori: 13′ Luperini (T)

Assist: 13′ Colpani (T)

Trapani: Carnesecchi; Pagliarulo, Luperini, Buongiorno, Odjer, Kupisz, Colpani (dal 77′ Scaglia), Pirrello, Pettinari (dal 76′ Piszczek), Dalmonte (dall’85’ Aloi), Grillo. A disp: Canino, David, Evacuo, Fili, Fornasier, Kastrati, Scognamillo, Stancampiano, Taugourdeau. Allenatore: Castori

Pescara: Fiorillo; Del Grosso (dal 68′ Melegoni), Scognamiglio, Memushaj, Clemenza (dal 60′ Pucciarelli), Bettella, Maniero, Crecco (dal 46′ Masciangelo), Zappa, Busellato (dal 78′ Pavone), Bocic (dal 78′ Borrelli). A disp: Alastra, Balzano, Bruno, Campagnaro, Drudi, Elizalde, Palmiero. Allenatore: Sottil

Arbitro: Baroni

Ammoniti: 33′ Pagliarulo (T), 42′ Luperini (T), 44′ Clemenza (P), 45’+1′ Dalmonte (T), 65′ Busellato (P)

Espulsi: 90’+5′ Masciangelo (P)

