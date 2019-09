Video/ Trapani Salernitana (0-1): highlights e gol, Kiyine decide su rigore (Serie B)

Vediamo insieme il video di Trapani Salernitana, partita giocata per la quarta giornata di Serie B: i campani passano di misura a Erice prendendosi la terza vittoria in campionato e, condannando i siciliani all’ennesimo stop in una stagione cominciata davvero male. Avvio di partita a ritmi bassi, ci prova Taugourdeau dopo 5′, poi la Salernitana prova ad alzare il baricentro, ma il Trapani attende con attenzione e al 18′ protesta per un contatto in area fra Tulli e Cicirelli sul quale l’arbitro invita a proseguire. Viene ammonito Moscati nel Trapani per un fallo su Djuric, poi al 24′ ci prova Kiyine, senza creare grattacapi a Carnesecchi. Al 27′ Pettinari quasi beffa Micai, fuori dai pali, con un pallonetto, ma Karo fa buona guardia. Prima sostituzione forzata nel Trapani con Luperini che deve prendere il posto di Colpani, poi ammonito per proteste anche Tulli nel Trapani, poi al 34′ Moscati coglie la traversa con una traiettoria disegnata direttamente da calcio d’angolo, mentre sugli sviluppi dell’azione sempre Moscati arriva al colpo di testa che finisce sull’esterno della rete. Nel finale di tempo Micai è attento su un sinistro di Nzola. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRAPANI SALERNITANA (da legab.it)

VIDEO TRAPANI SALERNITANA: IL GOL DECISIVO

Con il video di Trapani Salernitana arriviamo dunque al secondo tempo. Nella ripresa la Salernitana tiene palla, ma la prima occasione del secondo tempo al 7′ è per il Trapani, con Nzola che sfrutta un buco difensivo dei campani ma viene chiuso da Micai. All’8′ ammonito Scognamillo per una trattenuta su Giannetti. Momento di stallo, il Trapani prende in mano la situazione e Micai al 20′ sventa un tentativo di Moscati. Al 27′ però è la Salernitana a passare. Fallo di mano in area di Scognamillo, dal dischetto va Sofian Kiyine che non sbaglia siglando lo 0-1. Trapani tramortito, quando i siciliani provano a reagire Micai è sempre in superabile, in particolare su una conclusione di Cauz al 35′. 5′ di recupero e forcing finale dei padroni di casa, ma la Salernitana resiste e torna a sorridere in campionato, mentre per il Trapani c’è l’ennesima sconfitta in un avvio di campionato finora da dimenticare.

