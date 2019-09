Video/ Trapani Venezia (0-1) highlights e gol. Ai lagunari basta Bocalon (Serie B)

Il Venezia sbanca il campo del Trapani grazie alla rete siglata da Bocalon. La compagine veneta ha sfiorato più volte il raddoppio rischiando in un paio di occasioni la rete del pari. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Sono 416 i passaggi messi insieme Venezia contro i 387 del Trapani. Pochi i contrasti in campo, segno di una gara poco fallosa. Sono stati invece 23 contro 20 i cross messi in mezzo dalle rispettive squadre. Jakimovski e Zuculini, otto cross a testa, hanno spinto tantissimo sulle fasce. Una gara che ha visto il Venezia dominare nella prima frazione e tenere botta nella seconda. Il Trapani ha provato ad attaccare a testa bassa nella seconda frazione ma non ci ha messo la giusta convinzione. Resta quindi l’ottima vittoria del Venezia che espugna un campo difficile.

LE DICHIARAZIONI

Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, è felice per il successo della sua formazione che espugna il campo del Trapani. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Noi siamo soddisfatti, forse potevamo fare qualcosina in più e potevamo sfruttare gli spazi tra le linee. Di fronte avevamo un avversario che ha provato a metterci in difficoltà in area, però credo che il risultato sia giusto. Noi abbiamo fatto bene e faccio i complimenti ai miei ragazzi”. Francesco Baldini, tecnico del Trapani, ha commentato la sconfitta dei suoi sottolineando il massimo impegno messo in campo dai suoi: “Quello che hanno messo in campo i ragazzi è quello che avevano. Hanno dato tutto. Questa sosta cade a pennello, perché hanno bisogno di conoscersi e allenarsi insieme. L’esperienza non l’abbiamo, forse il nostro centrocampo ha fatto 10 partite in tutto in Serie B, e questo ci manca. Taugordeau non era tranquillo mentalmente, me l’ha detto lui, è stato onesto e ho apprezzato che me lo sia venuto a comunicare: è per questo che non ha giocato. Sono contento di aver recuperato Tulli, ma ad alcuni ragazzi ha pesato l’essere fuori rosa nei precedenti club oppure qualcuno non è tranquillo. Ci vuole pazienza con questi giocatori: non sono una cattiva squadra, la società negli ultimi due mesi ha fatto tantissimo. Nzola non titolare? Quando imparerà ad allenarsi bene giocherà dall’inizio, ma fino a quel momento starà in panchina”.

