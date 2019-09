Video/ Treistina Arzignano (3-0): gol e highlights, tris al Nereo Rocco! (Serie C)

Diamo un’occhiata al video e ai gol di Triestina Arzignano, con tutti gli highlights della sfida. Allo Stadio Nereo Rocco la Triestina supera l’Arzignano Valchiampo con un netto 3 a 0. Nel primo tempo gli alabardati provano subito a prendere in mano le redini dell’incontro e riescono infatti a passare in vantaggio intorno al 26′ grazie al colpo di testa di Costantino, sfruttando l’assist da parte di Scrugli. I grifoni faticano a reagire e finiscono anzi col subire il gol del raddoppio quando Costantino, al 45′, mette a segno la doppietta personale. Nel secondo tempo gli sforzi degli ospiti non si concretizzano e la squadra allenata da mister Princivalli ne approfitta per chiudere definitivamente i conti a recupero appena iniziato, precisamente al 90’+1′, capitalizzando il suggerimento da parte di Gatto. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Angelucci, della sezione di Foligno, ha estratto il cartellino giallo per appena due volte ammonendo rispettivamente Scrugli da un lato e Balestrero dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono alla Triestina di salire a quota 7 nella classifica del girone B mentre l’Arzignano Chiampo non si muove, rimanendo fermo a 3 punti. Per l’Arzignano Valchiampo si tratta della terza sconfitta consecutiva in stagione, quindi fallisce l’obiettivo di invertire la rotta negativa uscendo dal Nereo Rocco di Trieste a bocca asciutta e con un secco tre a zero. Giornata da incorniciare, al contrario, per i padroni di casi che vincono e convincono davanti ai propri tifosi.

Video Triestina-ArzignanoChiampo 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 26′ 45′ Costantino(T); 90’+1′ Gomez(T).

TRIESTINA (4-4-2) Matosevic; Scrugli(78′ Cernuto), Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio(73′ Gatto), Giorico(73′ Steffè), Paulinho, Mensah; Costantino, Granoche(61′ Gomez). A disp.: Offredi, Rossi, Ferretti, Codromaz, Hidalgo, Beccaro, Vicaroni. All.: Nicola Princivalli.

ARZIGNANO (5-3-2) Tosi; Tazza, Bonalumi, Bachini, Pasqualoni, Barzaghi; Valagussa(46′ Casini), Hoxha(46′ Maldonado), Balestrero(75′ Cais); Rocco(61′ Piccioni), Flores Heatley(61′ Pattarello). A disp.: Faccioli, Amatori, Antoniazzi, Anastasia, Bozzato, Perretta, Lo Porto. All.: Alberto Colombo.

Arbitro: Luca Angelucci (Foligno).

Ammoniti: Balestrero(A); Scrugli(T).



