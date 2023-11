Video/ Trento Arzignano (1-0) gol e highlights: ci pensa Anastasia! (Serie C, 11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO ARZIGNANO: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco il Trento supera l’Arzignano per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Tedino provano a partire forte tentando di affacciarsi subito in zona offensiva con la conclusione di Terrani finita larga non di molto intorno al 5′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Bianchini mancano un paio di occasioni interessanti con Cazzadori. I gialloblu riescono però a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Anastasia, approfittando di un errore commesso da Milillo.

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i trentini ricominciano la sfida in maniera arrembante cogliendo la traversa al 48′ con il solito Anastasia. Sul fronte opposto il colpo di testa di Piana non centra il bersaglio al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro gli Aquilotti colpiscono la traversa con Petrovic al 55′ ed i giallocelesti si disperano sull’ennesima chance fallita da Cazzadori di testa al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Vaglica, Di Cosmo e Sangalli da un lato, Davi dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Trento di salire a quota 19 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Arzignano, rimasti appunto fermi a 16 punti.

Trento-Arzignano 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 33′ Anastasia(T).

TRENTO (4-3-3) – Russo; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Vaglica; Di Cosmo, Sangalli, Rada; Attys, Anastasia, Terrani. A disposizione: Pozzer, Santer, Ercolani, Trainotti, Obaretin, Petrovic, Pasquato, Galazzini, Suciu, Brevi. All.: Bruno Tedino.

ARZIGNANO (4-3-2-1) – Boseggia; Davi, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Casini, Bordo; Balde, Barba; Cazzadori. A disposizione: Pigozzo, Raina, Molnar, Lunghi, Gemignani, Cariolato, Zanon, Antoniazzi, Campesan, Boffelli, Canato. All.: Giuseppe Bianchini.

Arbitro: Erminio Cerbasi (sezione di Arezzo).

Ammoniti: 28′ Davi(A); 53′ Vaglica(T); 65′ Di Cosmo(T); 83′ Sangalli(T).

