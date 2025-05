VIDEO TRENTO ATALANTA U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco l’Atalanta U23 si aggiudica un’importante vittoria in trasferta per 2 a 1 contro il Trento. Nel primo tempo i ragazzi allenati dal tecnico Modesto si dimostrano immediatamente parecchio propositivi proiettandosi in avanti con Vlahovic al 3′ e Panada al 10′ ma incappando in entrambi i casi nelle parate effettuate dall’attento Barlocco.

Lo stesso Vlahovic spezza poi l’equilibrio di partenza con il gol siglato al 19′, sfruttando un rimpallo. Poco dopo la mezz’ora, precisamente al 31′, Panada usa un assist di Cassa per firmare la rete del raddoppio e le occasioni non accennano a diminuire su entrambi i fronti. Gli Aquilotti accorciano comunque le distanze al 39′ con il gol realizzato da Petrović e, rimpiazzato Disanto con Accornero per colpa di un infortunio al 42′, è Bergonzi a sfiorare il potenziale tris definitivo centrando la traversa su colpo di testa nel recupero al 45’+4′.

Nel secondo tempo di nuovo Barlocco alimenta le speranze dei suoi salvando su Gyabuaa al 49′. Nel finale i gialloblu non sono in grado di approfittare delle chances avute da Barison, Maffei e Di Carmine proprio come fanno pure Bernasconi e Bergonzi per i bergamaschi.

Questo successo esterno garantisce all’Atalanta U23 il passaggio del turno alla prossima fase dei playoff stagione 2024/2025. Il KO subito in casa forza invece il Trento a chiudere in questo modo la sua rincorsa all’eventuale promozione in Serie B.

VIDEO TRENTO ATALANTA U23: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS