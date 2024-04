Video/ Trento Giana Erminio (0-0) highlights: Sangalli non va oltre il palo! (Serie C, 6 aprile 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI TRENTO GIANA ERMINIO: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco le squadre di Trento e Giana Erminio si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Baldini partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno al 10′ con un colpo di testa di Frosinini parato da Zacchi sugli sviluppi della punizione battuta da Anastasia.

I minuti scorrono sul cronometro e le azioni realmente degne di nota tardano ad arrivare con i gialloblu che colgono un palo con Italeng al 36′ ma soltanto dopo che il pallone aveva già varcato la linea di fondo campo. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza e gli Aquilotti suonano infatti la carica con un palo clamoroso centrato da Sangalli immediatamente in avvio di ripresa al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri sparano alto senza inquadrare lo specchio della porta con Franzoni nel recupero al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Nigro, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Giannotti e Terrani da un lato, Ballabio e Messaggi dall’altro. Il punto conquistato in questo trentacinquesimo turno di campionato permette al Trento di salire a quota 45 ed alla Giana Erminio di portarsi a 50 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI TRENTO GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Trento-Giana Erminio 0 a 0

TRENTO (4-3-1-2) – Russo; Frosinini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Di Cosmo, Giannotti; Rada; Anastasia, Italeng. A disposizione: Pozzer, Santer, Barison, Garcia, Vaglica, Brevi, Caccavo, Puletto, Pasquato, Satriano, Spalluto, Terrani. Allenatore: Francesco Baldini.

GIANA ERMINIO (3-5-2) – Zacchi; Ferrante, Piazza, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio, Lamesta; Verde, Maguette Fall. A disposizione: Magni, Pirola, Boafo, Previtali, Groppelli, Pinto, Corno, Acella, Perna, Messaggi, Barzotti, Mbarick Fall. Allenatore: Andrea Chiappella.

Arbitro: Mattia Nigro (sezione di Prato).

Ammoniti: 28′ Ballabio(G); 42′ Giannotti(T); 80′ Messaggi(G); 87′ Terrani(T).

