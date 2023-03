Video/ Trento Lecco (2-0) gol e highlights: vittoria gialloblù! (Serie C)

VIDEO TRENTO LECCO (2-0): LA PARTITA

Il Trento vince davanti al proprio pubblico e conquista 3 punti importantissimi per allontanarsi dalla zona playout, al termine di questa gara valida per la trentesima giornata di Serie C, Girone A. Allo stadio Briamasco i gialloblù disputano un primo grandioso, trovando il vantaggio al decimo minuto: il portiere della formazione lombarda, dopo aver effettuato una buona parata poco prima, questa volta è protagonista in negativo. Melgrati esce malissimo, e Ballarini, ben pescato in profondità da Vitturini, con un pallonetto preciso firma l’1-0. Certi errori in queste partite si pagano, ma l’attaccante è stato freddissimo nella realizzazione.

Il Lecco prova a reagire, con Lepore che costringe Desplanches al volo spettacolare, ma al 26esimo i trentini firmano addirittura il 2-0: Attys riesce a vincere il duello con Battistini, perde per un momento il pallone ma poi con grande tenacia lo recupera, entra in area e con un destro potente batte Melgrati. Nel secondo tempo i lombardi dominano, e provano ad assaltare la porta avversaria per riaprire la partita. L’ingresso decisivo è quello di Mangni, che subito ingaggia il personalissimo duello con Desplanches, assoluto protagonista della ripresa. Al 64esimo il numero 90 prende un clamoroso palo, ed al 66esimo si fa ipnotizzare dall’estremo difensore del Trento dal dischetto. Sconfitta pesantissima per il Lecco.

VIDEO TRENTO LECCO (2-0): IL TABELLINO

TRENTO: Desplanches S., Attys C. (dal 23′ st Garofalo V.), Ballarini M. (dal 36′ st Semprini A.), Di Cosmo L., Fabbri A., Ferri L., Garcia Tena P., Petrovic T. (dal 23′ st Terrani G.), Sipos L. (dal 5′ st Carletti C.), Suciu S., Vitturini D. (dal 36′ st Sangalli M.). A disposizione: Marchegiani G., Carletti C., Galazzini D., Garofalo V., Pasquato C., Ruffato D., Sangalli M., Semprini A., Simonti F., Terrani G., Trainotti A.

LECCO: Melgrati R., Battistini M., Bunino C., Celjak V., Enrici P., Girelli S., Lakti E. (dal 1′ st Giudici L.), Lepore F. (dal 34′ st Scapuzzi L.), Tordini M., Zambataro E. (dal 1′ st Mangni D.), Zuccon F.. A disposizione: Maffi F., Stucchi S., Ardizzone F., Bianconi A., Cusumano F., Galli G., Giudici L., Maldini C., Mangni D., Pinzauti L., Scapuzzi L., Stanga L.

Reti: al 10′ pt Ballarini M. (Trento) , al 26′ pt Attys C. (Trento) .

Ammonizioni: al 8′ st Attys C. (Trento), al 33′ st Ferri L. (Trento), al 45’+1 st Garofalo V. (Trento), al 45’+2 st Carletti C. (Trento) al 45′ st Mangni D. (Lecco).











