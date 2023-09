Video/ Trento Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Petrovic risponde a Martic (20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO LEGNAGO SALUS, SFIDA EQUILIBRATA!

Trento e Legnago Salus si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Martic e Petrovic. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Giani, palla deviata in angolo. Martic! Legnago in vantaggio! Angolo di Giani che pesca Martic, tutto solo non sbaglia. Trento che fatica a portare pericoli alla porta difesa da Fortin. Sangalli ci prova dal limite, Soncin para senza problemi. Giani prova la giocata personale, tiro fuori. Ammonito Sangalli e Diaby. Espulso Obaretin per fallo da ultimo uomo! Il centravanti avversario era pronto ad entrare tutto solo in area, espulsione e Trento in dieci. Termina la prima frazione di gioco, Legnago in vantaggio di un gol e di un uomo.

IL SECONDO TEMPO DI TRENTO LEGNAGO SALUS

Servizio in profondità per Giani che supera Russo ma poi spara fuori! Rigore a favore del Trento! Sul dischetto si presenta Petrovic che spiazza Fortin! Attys, dopo una grande giocata, la mette in mezzo, Petrovic non ci arriva per un soffio. Giani prova il tiro a giro, la sfera non trova la porta. Attys commette fallo su Giani e viene ammonito. Quattro i minuti di recuperi concessi dal direttore di gara. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

VIDEO GOL TRENTO LEGNAGO SALUS, IL TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – F.C. LEGNAGO SALUS 1-1 (0-1)

RETI: 7’pt Martic, 7’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Obaretin, Ferri (25’st Garcia Tena), Vaglica (36’pt Vitturini); Di Cosmo (1’st Rada), Sangalli, Attys; Terrani (1’st Barison), Petrovic (33’st Sipos), Pasquato.

A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Brevi.

Allenatore: Bruno Tedino

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti (25’st Van Ranbeeck), Martic, Noce; Muteba, Viero, Diaby (11’st Casarotti), Mazzali; Giani (41’st Sambou); Svidercoschi (41’st Tabue), Rocco (11’st Buric).

A disposizione: Businarolo, Tosi, Motoc, Travaglini, Ruggeri, Sternieri, Zanandrea, Franzolini.

Allenatore Massimo Donati

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli

ASSISTENTI: Matteo Gentile di Isernia e Francesco Macchi di Gallarate

IV UFFICIALE: Giacomo Rossini di Torino

