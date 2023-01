Video/ Trento Mantova (1-0): Damian, un gol che vale i 3 punti

VIDEO TRENTO MANTOVA 1-0

Il match della 23esima giornata di Serie C tra Trento e Mantova finisce 1 a 0 con il gol di Damian al 51′. Nel primo tempo, infatti, non si sblocca il match tra le due formazioni nonostante entrambe provino ad imporre il proprio gioco tramite il possesso palla. Al 12′ sono i padroni di casa a ripartire, cercando di fare male agli avversari con un’azione personale di Carletti, che semina panico in difesa ma non riesce a tirare in porta. Al 19′ nuovo contropiede del Trento con Sipos che ci prova ma Ghilardi mette il pallone in angolo. Al 38′ arriva un cross pericoloso di Pasquato per Sipos ma il pallone finisce fuori. Al 40′ il Mantova ha un’occasione importante con una punizione dalla trequarti ma non c’è niente da fare. Al 41′ prova a farsi vedere il Trento ma dopo un minuto ancora gli avversari si spingono avanti. Sul finale Trento in contropiede, con Carletti che viene messo giù in area di rigore ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 45′ è dunque 0 a 0.

DIRETTA/ Sampdoria Udinese video streaming tv: oggi il novantesimo incrocio ufficiale

TRENTO MANTOVA: DAMIAN PER I 3 PUNTI

Il secondo tempo del match tra Trento e Mantova comincia con i padroni di casa particolarmente aggressivi, alla ricerca del vantaggio che nel primo tempo era mancato. Il gol arriva proprio pochi minuti dopo, al 51′: cross di Suciu, tiro al volo di Damian con la palla che finisce dritta in porta. Al 63′ il Mantova sfiora il pareggio: sinistro di Guccione da posizione interessante con la palla che termina di poco al lato. Al 72′ contropiede del Trento con tiro di Petrovic ma Chiorra para bene la sfera. Il Mantova prova poi ad avanzare, alla ricerca disperata del pareggio, che però non arriva. Finisce dunque 1 a 0 per i padroni di casa.

DIRETTA/ Empoli Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

VIDEO TRENTO MANTOVA 1-0: IL TABELLINO

TRENTO: Marcheggiani; Vitturini, Barison, Ferri, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian (75′ Di Cosmo); Sipos (60′ Petrovic), Pasquato (88′ Garcia Tena), Carletti (75′ Attys). A disp.: Desplanches, Trainotti, Simonti, Galazzini, Semprini, Piazza, Sangalli. All.: Tedino.

MANTOVA: Chiorra: Matteucci (69′ Silvestro), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo, Conti (55′ Ejjaki), Pierobon (69′ Fontana); Guccione (85′ Rodriguez), Mensah (85′ Procaccio); Bocalon. A disp.: Tosi, Malaguti, Iotti, Padella, Pedrini, Darrel, Cozzari, Yeboah. All.: Corrent.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si complica la pista Ziyech, Aouar vorrebbe i rossoneri

ARBITRO: Mauro Gangi di Enna (assistenti: Chiavaroli di Pescara e Caputo di Benevento)

RETI: 51′ Damian

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRENTO MANTOVA











© RIPRODUZIONE RISERVATA