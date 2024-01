Video/ Trento Novara (1-1) gol e highlights: Rada risponde a Bonaccorsi! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO NOVARA: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco le squadre di Trento e Novara si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gattuso partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Bonaccorsi su assist di Lorenzini e sugli sviluppi del primo calcio d’angolo del match. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi insistono fallendo diverse occasioni per raddoppiare con Urso tra il 20′ ed il 27′ e con Boccia poi al 41′.

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione precedente ed infatti i gialloblu mancano un’altra opportunità interessante con Calcagni al 53′ al termine di una grande azione. Nell’ultima parte dell’incontro gli Aquilotti acciuffano gli Azzurri trovando il gol del pareggio definitivo all’85’ per merito del colpo di testa vincente siglato da Rada.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Garcia Tena al 90’+3′ da un lato e Scappini al 90’+1′ dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiduesimo turno di campionato permette al Trento di salire a quota 26 ed al Novara di portarsi invece a 19 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO NOVARA: IL TABELLINO

Trento-Novara 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 3′ Bonaccorsi(N); 85′ Rada(T).

Assist: 3′ Lorenzini(N).

TRENTO (4-2-3-1) – 1 Russo, 5 Obaretin, 6 Ferri (VC), 8 Attys, 9 Petrovic, 10 Pasquato (C), 14 Garcia, 20 Di Cosmo, 24 Giannotti, 38 Sangalli, 62 Frosinini. A disposizione: 12 Pozzer, 22 Di Giorgio, 4 Trainotti, 7 Anastasia, 11 Terrani, 17 Galazzini, 19 Vaglica, 37 Brevi, 66 Vitturini, 77 Rada, 83 Barison, 90 Italeng. Allenatore: Joan Moll Moll.

NOVARA (3-5-2) – 31 Desjardins, 3 Urso, 5 Bonaccorsi, 8 Di Munno, 11 Corti, 16 Calcagni (VC), 21 Ranieri (C), 26 Boccia, 35 Lorenzini, 77 Vilhjalmsson, 79 Lancini. A disposizione: 12 Boscolo Palo, 22 Menegaldo, 9 Scappini, 10 Donadio, 13 Ongaro, 14 Schirò, 20 Catania, 24 Speranza, 25 Gerbino, 30 Migliardi, 32 Caradonna, 33 D’Orazio, 42 Ngamba. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Arbitro: Erminio Cerbasi (sezione di Arezzo).

Ammoniti: 90’+1′ Scappini(N); 90’+3′ Garcia Tena(T).

