Video/ Trento Novara (2-1) gol e highlights: gialloblù salvi! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO NOVARA (2-1): LA PARTITA

Il Trento vince e convince allo stadio Briamasco e regala al proprio pubblico una salvezza meritata, al termine di questa gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie C, Girone A. Basta un uno-due terribile ai gialloblù per conquistare i tre punti, arrivato nel cuore del primo tempo. Al 22esimo la lattina si stappa: Damian si allarga e confeziona un assist delizioso per Attys, che colpisce di testa e porta avanti i suoi. Grande incornata! Passano appena due minuti ed ecco il 2-0: i piemontesi commettono un grave errore di impostazione, con gli avversari che partono in contropiede e servono Pasquato. L’ex Juventus dopo una finta scaraventa in rete il pallone.

DIRETTA/ Trento Novara (risultato finale 2-1): gialloblù salvi!

Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco il Novara ha un sussulto d’orgoglio, e trova la rete che riapre momentaneamente il match: rimpallo fuori dall’area di rigore, sul quale l’attaccante lascia partire una traiettoria imprendibile, con Desplanches che non vede partire la sfera e rimane fermo. Nel secondo tempo il Trento approccia nel migliore dei modi la partita, provando in maniera insistente a chiudere definitivamente i giochi, ma Desjardins si è dimostrato insuperabile in più di un’occasione. L’ultimo miracolo arriva addirittura al 95esimo, con Carletti che a tu per tu si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario.

Video/ Novara Feralpisalò (1-0) gol e highlights: decide il match l'autogol di Panico

VIDEO GOL TRENTO NOVARA (2-1): TABELLINO

TRENTO: Desplanches S., Fabbri A., Trainotti A., Vitturini D., Galazzini D., Ballarini M., Damian F. (dal 36′ st Suciu S.), Sangalli M., Attys C. (dal 12′ st Di Cosmo L.), Pasquato C., Petrovic T. (dal 37′ st Carletti C.). A disposizione:Marchegiani G., Di Cosmo L., Suciu S., Carletti C., Barison A., Brighenti A., Garofalo V., Osuji W., Semprini A., Simonti F., Sipos L.

NOVARA: Desjardins A., Benalouane Y., Ariaudo L., Illanes J., Ciancio S. (dal 32′ st Tentoni T.), Varone I., Ranieri R., Marginean I. (dal 1′ st Galuppini F.), Lazaar A. (dal 23′ pt Calcagni R.), Gonzalez P. A. (dal 31′ st Margiotta F.), Buric N. (dal 31′ st Spalluto S.). A disposizione: Menegaldo T., Pelagotti A., Calcagni R., Galuppini F., Margiotta F., Spalluto S., Tentoni T., Bonaccorsi S., Carillo L., Di Munno A., Fragomeni K., Khailoti O., Lanzarotti M.

Video/ Albinoleffe Trento (1-1) gol e highlights: un pareggio inutile (Serie C)

Reti: al 22′ pt Attys C. (Trento) , al 24′ pt Pasquato C. (Trento), al 44′ pt Gonzalez P. A. (Novara) .

Ammonizioni: al 45′ st Brighenti A. (Trento), al 45’+3 st Ballarini M. (Trento), al 22′ st Ciancio S. (Novara), al 30′ st Buric N. (Novara), al 45’+4 st Varone I. (Novara).

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO NOVARA













© RIPRODUZIONE RISERVATA