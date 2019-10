Video/ Trento Oldenburg (91-81): highlights. L’Aquila non sbaglia in casa (basket)

La Dolomiti Energia Trentino batte 91-81 l’EWE Baskets Oldenburg nel Round 3 di regular season in 7DAYS EuroCup e conquista la seconda vittoria consecutiva in coppa. Miglior realizzatore della partita Justin Knox grazie ai 25 punti messi a referto. Come si vede nel video di Trento Oldenburg, il primo quarto viaggia sul filo dell’equilibrio. King e Knox iniziano subito a carburare portando avanti i padroni di casa poi i tedeschi rispondono a tono con una tripla di Hobbs e l’incisività di Mahalbasic sotto canestro. Knox comincia a trovare canestri uno dopo l’altro, poi Kelly e Boothe chiudono i primi 10’ sul 23-24. Il secondo quarto vede Alessandro Gentile in gran spolvero: il numero 5 bianconero attacca continuamente il ferro accompagnato da Pascolo, Forray e Blackmon. La tripla a fine secondo quarto di Craft manda le squadre al riposo lungo sul 47-43.

INTERVALLO

La Dolomiti Energia in apertura di secondo tempo torna sotto nel punteggio, 54-55, con un’altra tripla di Boothe. Ma i padroni di casa sono in palla con Knox in versione mostruosa. Dopo 30’ il punteggio della BLM Group Arena recita 69-63. Gli ultimi 10’ si aprono con un bel recupero di capitan Forray: è l’inizio dello show personale di Knox per allungare e chiudere definitivamente i conti. Blackmon ci mette una tripla in transizione chiudendo praticamente la contesa. I tifosi della BLM Group Arena esultano per un successo importante che rilancia in europa la Dolomiti Energia. La compagine italiana ha dimostrato di poter dire la sua nella competizione europea.

VIDEO TRENTO OLDENBURG, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA