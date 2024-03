Video/ Trento Pro Patria (0-0) highlights: espulsi Stanzani e Rada! (Serie C, 1 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO PRO PATRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco le squadre di Trento e Pro Patria si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Baldini provano a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in zona offensiva verso il 6′ con un colpo di testa di Italeng parato senza difficoltà da Mangano. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni per spezzare l’equilibrio cominciano ad essere collezionate da entrambe le compagini ma le cose sembrano complicarsi per gli ospiti allenati dal tecnico Colombo a partire dal 42′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Stanzani.

Risultati Serie C, classifiche/ Cesena straripante! Diretta gol live score (29^ giornata, oggi 1 marzo 2024)

Nel secondo tempo il copione della sfida pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti Italeng sfiora un’altra chance con l’aiuto dei subentrati Anastasia e Giannotti al 51′. Il tiro del loro collega Pasquato viene invece deviato da Saporetti al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro pure i gialloblu restano con l’uomo in meno dal 61′ per colpa dell’espulsione di Rada, sempre per doppio giallo, e sprecano al 90’+5′ con Obaretin.

Diretta/ Virtus Verona Pro Sesto (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Florio (Serie C, 1 marzo)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Felipe Salvatore Viapiana, proveniente dalla sezione di Catanzaro, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rada, per due volte con conseguente espulsione, e Ferri da un lato, Stanzani, anche lui in due occasioni con tanto di cartellino rosso, dall’altro. Il punto conquistato in questo ventinovesimo turno di campionato permette al Trento di salire a quota 35 ed alla Pro Patria di portarsi a 36 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO PRO PATRIA: IL TABELLINO

Trento-Pro Patria 0 a 0

TRENTO (4-3-3) – Pozzer; Ferri, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada, Di Cosmo; Italeng, Spalluto, Pasquato. A disp.: Russo, Santer, Barison, Vitturini, Vaglica, Brevi, Puletto, Giannotti, Anastasia, Caccavo, Terrani, Satriano. All.: Francesco Baldini.

PRO PATRIA (3-4-3) – Mangano; Vaghi, Saporetti, Moretti; Somma, Nicco, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Castelli, Pitou. A disp.: Bongini, Bashi, Marano, Bertoni, Citterio, Piran, Minelli, Ghioldi, C. Renault, Curatolo. All.: Riccardo Colombo.

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana (sezione di Catanzaro).

Ammoniti: 34′, 61′ Rada(T); 37′, 42′ Stanzani(P); 58′ Ferri(T).

Espulsi: 42′ Stanzani(P); 61′ Rada(T).

Diretta/ Lumezzane Arzignano (risultato finale 2-2): ripresa emozionante! (Serie C, 1 marzo 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TRENTO PRO PATRIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA