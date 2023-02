Video/ Trento Pro Patria (0-0) highlights: pareggio senza reti (Serie C)

VIDEO TRENTO PRO PATRIA (0-0): LA PARTITA

Un punto a testa al termine di questo match valido per la ventisettesima giornata di Serie C, Girone A. Allo stadio Briamasco, il Trento, di fronte al proprio pubblico, resiste sotto i colpi della Pro Patria e riesce a non uscire sconfitto, allungando la striscia positiva di risultati. Nel primo tempo i gialloblù riescono addirittura a creare grattacapi alla retroguardia avversaria, con Garofalo che di testa non riesce ad imprimere forza e precisione al pallone. Al 39esimo Barison, ancora con un’azione che esalta il gioco aereo, sfiora il palo con una bella incornata, e nel recupero ci prova Pasquato a mettersi in proprio, ma Del Favero è miracoloso.

Nel secondo tempo i padroni di casa spariscono, e la Pro Patria cresce di intensità e dominio territoriale, cercando con più convinzione la vittoria: Al 52esimo il primo squillo della seconda frazione di gioco è di Bertoni, che dalla lunga distanza prova ad impensierire Marchegiani, senza successo. Vezzoni un minuto più tardi salta due uomini, semina il panico tra la difesa avversaria, ma conclude senza angolare, agevolando l’intervento di Marchegiani. Al 68esimo ancora Pro offensiva, con Citterio che vince un rimpallo, insiste e prova a bucare Marchegiani, senza successo. Nel recupero Pitou viene innescato ancora da un monumentale Ndrecka, ma il suo tentativo viene rimpallato dal muro gialloblù.

VIDEO TRENTO PRO PATRIA (0-0): IL TABELLINO

TRENTO: Marchegiani G., Ballarini M. (dal 45′ pt Attys C.), Barison A. (dal 24′ st Ferri L.), Carletti C. (dal 27′ st Terrani G.), Fabbri A., Galazzini D., Garcia Tena P., Garofalo V. (dal 16′ st Damian F.), Pasquato C., Petrovic T. (dal 16′ st Sipos L.), Suciu S.. A disposizione: Desplanches S., Attys C., Damian F., Di Cosmo L., Ferri L., Sangalli M., Semprini A., Simonti F., Sipos L., Terrani G., Trainotti A., Vitturini D.

PRO PATRIA: Del Favero M., Bertoni L., Boffelli A., Ferri D. (dal 43′ pt Citterio G.), Molinari S., Ndrecka A., Perotti C. (dal 17′ st Vaghi S.), Piu A. (dal 41′ st Chakir A.), Saporetti L., Stanzani L. (dal 17′ st Pitou J.), Vezzoni F.. A disposizione: Cassano E., Mangano G., Chakir A., Citterio G., Gavioli L., Nicco G., Piran L., Pitou J., Vaghi S., Zanaboni E.

Reti: –

Ammonizioni: al 34′ pt Ballarini M. (Trento) al 32′ pt Saporetti L. (Pro Patria), al 33′ st Vaghi S. (Pro Patria), al 45’+1 st Molinari S. (Pro Patria).

