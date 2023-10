Video/ Trento Pro Sesto (3-1) gol e highlights: Attys, Vitturini e Petrovic stendono la Pro (20 ottobre 2023)

Video Trento Pro Sesto con ben poche occasioni da gol capitate nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Tre giocatori più attivi c’è sicuramente il solito Attys: per lui cartellino giallo per un fallo a centrocampo al minuto 16 ma anche diverse azioni offensive nel tentativo di sbloccare il risultato. Tra le occasioni più importanti c’è sicuramente quella tentata dalla punta Petrovic, così come la traversa colpita dal terzino Frosinini. Nella seconda frazione del primo tempo ancora una volta il giocatore più pericoloso è sempre Attys che però non colpisce portando sul risultato di 0-0 la sfida dopo i primi 45 minuti.

Secondo tempo di fuoco che si apre con l’eurogol da parte di Bruschi che da posizione impossibile trova l’angolo opposto portando in vantaggio i suoi dopo appena tre minuti. Mister Tedino opera diversi cambi. Il solito Attys trova il suo terzo gol in campionato portando la gara sul pareggio e 7 minuti dopo la conclusione da fuori da parte del neoentrato Vitturini che riceve il pallone e scarica un bolide che trova anche una deviazione spegnendosi dietro le spalle dell’estremo difensore Botti. Attacca ancora il Trento e trova anche il tris grazie alla rete dell’attaccante croato Tomi Petrovic. Per lui, come per Attys, sono tre in campionato risultando i migliori marcatori della formazione di casa.

VIDEO TRENTO PRO SESTO: IL TABELLINO

TRENTO: Russo A. (Portiere), Frosinini R. (dal 1′ st Vitturini D.), Trainotti A., Ferri L., Vaglica G. (dal 42′ st Barison A.), Rada A., Suciu S. (dal 10′ st Brevi T.), Attys C., Anastasia E. (dal 42′ st Obaretin N. E.), Petrovic T., Terrani G. (dal 11′ st Pasquato C.). A disposizione: Di Giorgio, Ercolani F., Galazzini D., Pozzer G. (Portiere)

PRO SESTO: Botti F. (Portiere), Toninelli D., Marianucci L., Mapelli F., Palazzi A. (dal 34′ st Petrelli E.), Gattoni T., Sala A. (dal 34′ st Ferro L.), Bussaglia A. (dal 33′ pt Sereni M.), Maurizii E., Barranca F. (dal 40′ st Marchisano M.), Bruschi N. (dal 40′ st Santarpia P.). A disposizione: Arras D., Basili D., D’Alessio L., Formosa S. (Portiere), Giorgeschi S., Iotti L.

Reti: al 23′ st Attys C. (Trento) , al 30′ st Vitturini D. (Trento) , al 35′ st Petrovic T. (Trento) al 3′ st Bruschi N. (Pro Sesto) .

Ammonizioni: al 16′ pt Attys C. (Trento), al 38′ st Brevi T. (Trento).

