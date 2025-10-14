Video Trento Pro Vercelli che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO TRENTO PRO VERCELLI: VITTORIA DI MISURA
Video Trento Pro Vercelli che si apre con Mallahi che riesce a sfuggire alle marcature avversarie e calcia dalle parti di Tommasi che risponde da campione. Si fa vedere in avanti anche il Trento con la conclusione fuori di Cappelletti. Niente da fare, il risultato rimane sempre pari.
Prima Capone e poi Pellegrini si divorano la possibilità di portare in vantaggio il Trento. Padrone di casa che stanno flirtando con la rete. Coccolo trova il modo di portare in vantaggio gli ospiti, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione di fuorigioco. Si sblocca la partita al minuto 21, grazie al goal di Sangalli.
Il centrocampista riceve la palla dal compagno e con un preciso di raggiro con il destro non lascia scampo a Livieri. Capone e Pellegrini dialogano bene tra loro, con il secondo che si presenta davanti al portiere che però lo ipnotizza salvando il risultato.
La prima frazione di gioco termina con l’ammonizione di Maffei. Nel secondo tempo diverse occasioni per gli ospiti che non riescono a tornare in partita con Marchetti e Iotti che sprecano malamente. Vittoria per il Trento che sale a quota 11 in classifica.