Video/ Trento Reggio Emilia (81-87) highlights: Maya, 22 punti, non basta

Reggio Emilia espugna Trento vincendo per 81-87. Il primo quarto vede subito Reggio Emilia passare avanti con un 0-6 che sembra preannunciare una serata complicata per i padroni di casa. Williams e Forray però rimettono subito in partita Trento. Con una tripla di Baldi Rossi, Reggio Emilia allunga ma Jeremy Morgan risponde per le rime e riaccorcia la distanza, s va sul 12-19. Nel primo quarto Baldi Rossi riesce a fare la differenza con alcune buone giocate. Il primo quarti termina sul 18-25 per la Reggiana, Trento palesa difficoltà in difesa nonostante Maye e Morgan sembrano essere in forma.

SECONDO QUARTO

Il secondo periodo si apre con tre punti di Morgan. Taylor spezza il ritmo di Trento rigenerato rispetto al primo quarto. Elegar continua a creare fastidi alla Dolomiti Energia mentre Bostic riporta avanti di tre punti con dei buoni liberi causati da un fallo di Sanders. All’intervallo lungo si va sul 40-44 a favore di Reggio Emilia, dopo che Bostic mette dentro altri due liberi dopo il fallo di Williams.

TERZO QUARTO

Il terzo periodo si apre con Williams che trova il canestro del -2 e si ha subito l’impressione di grande equilibrio. Bostic e Browne rispondono colpo su colpo e la partita prende quota. Trento e Reggio Emilia giocano punto a punto. Dopo una serie di botta e risposta, Morgan mette la bomba da tre del sorpasso di Trento. Il terzo quarto è continuo sorpasso fino a quando non arriva il 61-63 a favore di Reggio Emilia.

ULTIMO QUARTO

Ad inizio ultimo quarto Reggio Emilia si porta subito avanti, ma la coppia Williams-Browne, porta Trento a -2. Pascolo pareggia ma Williams risponde per le rime, la Reggiana sembra perdere quota. Luke Maye, dopo il vantaggio di Reggio, sigla due triple di fila, continuando a portare avanti Trento. Ma quando il match sembra girare per Trento Reggio sorpassa grazie a una tripla di Johnson e mantiene la giusta distanza con tre punti di Bostic. Alla fine Reggio Emilia vince e si impone su Trento per 81-87.

TABELLINO

Trento (81): Maye 22; Morgan 11; Browne 17; Williams 13; Martin, Forray; Pascolo 2; Ladurner 4; Sanders 8; Conti, Mezzanotte, Lechthaler 0

Reggio Emilia (87): Bostic 15; Johnson 12; Kyzlink 10; Taylor 19; Elegar 17; Bonacini, Besozzi, Giannini, Blums 0; Diouf 2; Baldi Rossi 3; Candi 8.

(18-25; 22-18; 21-19; 20-24)

VIDEO TRENTO REGGIO EMILIA, HIGHLIGHTS





