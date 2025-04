VIDEO TRENTO SCAFATI, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla BLM Group Arena l’Aquila Trento ha la meglio sulla Givova Scafati vincendo per 88 a 78 una gara a senso unico. In avvio di primo tempo i bianconeri mettono subito in chiaro le cose ed infatti la partita prende presto la piega che più li aggrada nonostante gli sforzi compiuti dai gialloblu per restare in corsa.

DIRETTA/ Tortona Trapani (risultato finale 91-101): Notae 20 punti (basket A1, 5 aprile 2025)

Il cronometro scorre e la squadra di coach Galbiati tiene a bada gli uomini del collega Ramondino senza concedere molti errori e gestendo piuttosto quanto di buono prodotto in apertura di gara sebbene non manchi certo la volontà di rimontare, visto anche il punteggio del secondo parziale ad indicare come le due squadre si rispondano a vicenda colp su colpo.

DIRETTA/ Trento Scafati (risultato finale 88-78): la Givova si arrende fuori casa! (basket A1, 5 aprile 2025)

Nella ripresa la storia del match rimane invariata e si ripete anzi in maniera quasi analoga a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente. Gli ultimi dieci minuti della contesa servono ai campani solamente per tentare di salvare la faccia, non potendo più neanche sperare di prolungare l’incontro ai tempi supplementari.

Questo successo ottenuto nella venticinquesima giornata di campionato assegna due punti alla Dolomiti Energia Trentino che raggiunge così quota 34 nella classifica della Lega A di basket stagione 2024/2025, insieme alle altre prime della classe. La sconfitta conferma invece la Givova Scafati a 12 punti, in penultima posizione nella graduatoria del torneo.

DIRETTA/ Napoli Milano (risultato finale 95-87): Green da 21 punti! (31 marzo 2025)

VIDEO TRENTO SCAFATI: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS