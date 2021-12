Video/ Trento Seregno (0-1): highlights e gol. Decide Borghese al 13′!

VIDEO TRENTO-SEREGNO (0-1): LA SINTESI

Allo Stadio Briamasco il Seregno supera in trasferta il Trento per 1 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati da mister Parlato si rendono pericolosi verso il 5′ quando la conclusione di Pasquato viene respinta da Fumagalli tra i pali. Gli ospiti allenati dal tecnico Mariani non si lasciano impressionare e rispondono riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno al 13′ da Borghese, autore di un colpo di testa vincente su calcio d’angolo approfittando di una papera commessa dal portiere Chiesa. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi sfiorano l’eventuale raddoppio nel finale del primo tempo quando Cernigoi calcia in curva da posizione più che favorevole al 43′.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo il ritmo della sfida pare essere meno sostenuto che in precedenza ed i gialloblu tentano di combinare qualcosa verso il 66′ quando la rovesciata di Pattarello, su cross di Simonti, si rivela essere completamente fuori misura per impensierire la retroguardia avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro gli animi si scaldano e le due compagini rimangono con un uomo in meno quando l’arbitro espelle Vitale nel Seregno, per un brutto intervento, e Seno nel Trento, colpevole di aver reagito in maniera smodata.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Galipò, proveniente dalla sezione di Firenze, oltre ad aver espulsto con un rosso diretto Vitale da una parte e Seno dall’altra, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nunes e Ruffo Luci da un lato, Cocco, Cernigoi e Jimenez dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciassettesimo turno di campionato permettono al Seregno di salire a quota 22 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata del Trento, rimasti appunto fermi a 20 punti.

IL TABELLINO

Trento-Seregno 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 13′ Borghese(S).

TRENTO (3-4-1-2) – Chiesa; Seno, Trainotti, Carini; Caporali, Nunes, Osuji, Simonti; Pasquato, Belcastro; Barbuti. A disp.: Cazzaro, Marchegiani, Galazzini, Oddi, Chinellato, Ferrara, Raggio, Izzillo, Ruffo Luci, Vianni, Pattarello. All.: Parlato.

SEREGNO (3-5-2) – Fumagalli; Galeotafiore, Borghese, Zoia; Gemignani, Vitale, Mandorlini. Jimenez, Invernizzi; Cocco, Cernigoi. A dip.: Lupu, Cortesi, Rossi, Solcia, R. Marino, St Clair, Ronci, Alba, Scognamiglio, Finetti, F. Marino, D’Andrea. All.: Mariani.

Arbitro: Galipò (sezione di Firenze).

Ammoniti: 31′ Cocco(S); 44′ Cernigoi(S); 44′ Nunes(T); 87′ Jimenez(S); 90’+3′ Ruffo Luci(T).

Espulsi: 74′ Vitale(S); 75′ Seno(T).

