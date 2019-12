Video/ Trento Unicaja (88-76): highlights. Le Aquile volano alla Top 16! (basket)

Alla BLM Group Arena la Dolomiti Energia Trento supera l’Unicaja Malaga per 88 a 76. Come si vede nel video Trento Unicaja, nelle fasi iniziali del primo tempo le due compagini decidono di giocare a viso scoperto e senza timore di sbagliare, producendo così un avvio di gara molto combattuto ed equilibrato su entrambi i fronti. Tuttavia, i minuti scorrono sul cronometro e, lentamente, i bianconeri continuano a macinare gioco ed a sfornare azioni importanti per aggiudicarsi anche il secondo parziale del match e chiudere saldamente avanti all’intervallo. Al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo il riposo il copione non cambia e, nelle prime battute del secondo tempo, la formazione allenata da coach Brienza risponde colpo su colpo ai tentativi di rimonta effettuati dai rivali di giornata, incapaci di controbattere al 24 a 26 del terzo parziale. Nell’ultimo quarto della partita per gli altoatesini si tratta ormai solamente di gestire la situazione di vantaggio acquisito fino a quel momento, riuscendo in ogni caso a far loro persino i restanti dieci minuti della gara con due lunghezze di distacco. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche nella propria Arena in questo decimo turno di Eurocup permette all’Aquila Trento di raggiungere un record di 5-5 nel gruppo D, qualificandosi in questo modo alle fase finale delle Top 16, mentre la sconfitta forza l’Unicaja Malaga, già prima in classifica alla vigilia di questo match, al 7-3.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge chiaramente come la Dolomiti Energia Trento si sia aggiudicata con merito questo successo europeo a cominciare per esempio dalla migliore percentuale al tiro finale fatta registrare, ovvero il 51,5% contro il 38,6%. Questo dato include la superiorità lombarda sia per quanto concerne le conclusioni da due punti, 26 su 47 contro 13 a 30, che le triple, 8 su 19 contro 9 su 27, ma non in merito ai tiri dalla lunetta, il 70,6% contro il 79,3% con 12 su 17 e 23 su 29 liberi segnati. La compagine guidata da coach Brienza ha inoltre saputo agire meglio a rimbalzo rispetto agli uomini di coach Casimiro, come si deduce dal 37 a 29 nei rimbalzi dei quali 10 a 8 in attacco e 27 a 21 quelli in difesa, senza nemmeno dimenticare il 16 a 17 nelle palle perse, il 10 a 9 nelle palle rubate ed il 3 a 1 nelle stoppate. Il migliore marcatore assoluto della serata è stato il numero 1 James Blackmon grazie ai suoi 19 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 8 Dario Brizuela, autore di 14 punti. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata l’Unicaja Malaga a causa del 19 a 18 nel computo dei falli personali.

VIDEO TRENTO UNICAJA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA