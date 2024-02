Video/ Trento Varese (90-84) sintesi e highlights: 23 punti per McDermott! (Lega A basket, 4 febbraio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TRENTO VARESE: LA SINTESI

Al T quotidiano Arena la Dolomiti Energia Trentino supera in rimonta l’Openjobmetis Varese per 90 a 84 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo gli ospiti guidati da coach Bialaszewski tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni forzando gli avversari ad inseguirli sin dall’avvio della partita.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da coach Galbiati crescono in maniera esponenziale come indicato dal parziale vinto per che consente loro di chiudere addirittura avanti al riposo. Nel secondo tempo le due compagini si annullano a vicenda pareggiando per 21 a 21 nonostante il 2 a 0 nelle stoppate, il 2 a 3 nelle palle perse ed il 3 a 1 nelle rubate registrati dai bianconeri, che hanno inoltre agito meglio a rimbalzo ma segnato con minor precisione rispetto ai biancorossi in questa fase.

Nell’ultima parte dell’incontro i trentini cambiano marcia segnando con il 47.1% e forzando i lombardi soltanto al 29.4% complessivo, senza nemmeno dimenticare l’importante 14 a 9 nei rimbalzi. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono all’Aquila Trento di salire a quota 20 nella classifica della Lega A di basket mentre la Pallacanestro Varese non si muove, rimanendo appunto ferma con i suoi 14 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TRENTO VARESE: IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Dolomiti Energia Trentino sia stata superiore rispetto ai rivali di giornata a partire dalla maggior precisione complessiva registrata in fase realizzativa, ovvero il 42.3% contro il 40%, hanno effettuato più stoppate, 7 a 3, hanno perso meno palle, 6 a 12, e ne hanno rubate di più, 6 a 3, ma i biancorossi hanno agito meglio a rimbalzo, 44 a 41 totali dei quali 15 a 13 in attacco e 29 a 28 in difesa. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventidue Sean McDermott grazie ai 23 punti messi a segno per l’Openjobmetis. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Varese a causa del 19 a 15 nel computo dei falli personali commessi.

AQUILA TRENTO – Hubb, Alviti, Biligha, Grazulis, Baldwin. Panchina: Niang, Conti, Forray, Cooke, Diarra, Udom, Mooney. Coach: Galbiati.

PALLACANESTRO VARESE – Mannion, Spencer, Hanlan, Mcdermott, Brown. Panchina: Ulaneo, Woldetensae, Moretti, Librizzi, Virginio. Coach: Bialaszewksi.

