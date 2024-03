Video/ Trento Virtus Verona (2-1) gol e highlights: decidono Obaretin e Brevi (9 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO VIRTUS VERONA (2-1): LA PARTITA

Il Trento batte per due reti a uno la Virtus Verona e consolida l’ottava posizione a quota 41 punti. Ci prova subito Demirovic, palla fuori. Begheldo si inserisce di testa ma non trova la porta. Caccavo per Italeng, la sua conclusione viene respinta da Sibi. Manfrin ci prova direttamente da calcio d’angolo, Russo respinge con i pugni. Obaretin calcia dal limite dell’area e non lascia scampo a Sibi, il Trento chiude la prima frazione avanti.

Virtus Verona che prova a rendersi pericolosa da angolo, chiude bene Trento. Azione personale di Anastasia che entra in area e calcia, grande chiusura di un difensore avversario Giocata personale di Sangalli che serve la sfera a Brevi, il suo destro termina la corsa all’incrocio. La Virtus Verona non molla e accorcia nel finale. Giocata di Zigoni che supera un avversario e calcia, la sfera termina la sua corsa all’incrocio. Mehic viene espulso per doppio giallo.

TRENTO: Russo A. (Portiere), Obaretin N., Cappelletti D., Vitturini D., Trainotti A., Di Cosmo L. (dal 7′ st Sangalli M.), Giannotti P., Rada A. (dal 15′ st Brevi T.), Puletto F. (dal 15′ st Anastasia E.), Caccavo L. (dal 39′ st Spalluto S.), Italen J. (dal 40′ st Satriano A.). A disposizione: Barison A., Di Giorgio D. (Portiere), Ferri L., Pasquato C., Pozzer G. (Portiere), Terrani G., Vaglica G.

VIRTUS VERONA: Sibi S. (Portiere), Ruggero M., Cabianca E., Mazzolo F., Manfrin G. (dal 24′ st Ambrosi G.), Vesentini F. (dal 44′ st Ronco D.), Demirovic E., Amadio M., Begheldo G. (dal 1′ st Mehic D.), Danti D. (dal 41′ st Zigoni G.), Nalini A. (dal 1′ st Menato A.). A disposizione: Daffara M., Gomez J., Lodovici R., Ntube M., Toffanin F., Voltan M. (Portiere), Zarpellon L.

Reti: al 45’+1 pt Obaretin N. (Trento) , al 45’+1 st Brevi T. (Trento) al 45’+5 st Zigoni G. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 28′ st Giannotti P. (Trento) al 7′ pt Begheldo G. (Virtus Verona), al 30′ st Mehic D. (Virtus Verona), al 36′ st Amadio M. (Virtus Verona).

Espulsioni: al 45’+6 st Mehic D. (Virtus Verona).

