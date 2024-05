Video/ Treviso Tortona (87-74) sintesi e highlights: ben 27 punti per Harrison (Lega A basket, 5 maggio 2024)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TREVISO TORTONA: IL RACCONTO DEL MATCH

Al PalaVerde la NutriBullet Treviso ottiene una bella vittoria casalinga sulla Derthona Tortona per 87 a 74 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo la Nutribullet si prende subito le redini del match con il vantaggio acquisito già dopo i dieci minuti iniziali della contesa con un buon parziale di 25 a 18.

I minuti scorrono sul cronometro e la situazione rimane invariata nonostante la Derthona aggiusti la mira visto che gli uomini di coach Vitucci segnano comunque almeno un canestro in più rispetto alla compagine guidata da coach De Raffaele. Nel secondo tempo i piemontesi vincono il primo parziale della loro serata ma il 20 a 19 serve a ben poco per alimentare le speranze di rimonta dei bianconeri.

Nel finale i biancazzurri gestiscono in maniera molto abile quanto di buono costruito in precedenza ed i bianconeri non sono in grado di andare oltre al 15 pari per prolungare la partita all’overtime. Il successo conquistato in quest’ultima trentesima giornata di campionato permette alla NutriBullet di portarsi a quota 24 mentre la Derthona Tortona rimane bloccata con i suoi 28 punti nella classifica della Lega A di basket 2023/2024.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TREVISO TORTONA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Treviso abbia saputo essere leggermente più precisa in fase di realizzazione rispetto a Tortona, il 53.2% contro il 50% al tiro complessivo, ha agito meglio a rimbalzo, 29 a 27 totali dei quali 7 a 5 in attacco e 22 pari in difesa, ed ha perso meno palle, 12 a 14. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero sette D’Angelo Harrison grazie ai ventisette punti messi a segno per Treviso. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Derthona a causa del 18 a 15 nel computo dei falli personali commessi.

TREVISO – Bowman, Harrison, Olisevicius, Paulicap, Robinson. Panchina: Allen, Camara, Faggian, Mezzanotte, Scandiuzzi, Torresani, Zanelli. Coach: Vitucci.

TORTONA – Obasohan, Strautins, Thomas, Candi, Ross. Panchina: Baldasso, Bordoni, Dowe, Radosevic, Tavernelli, Weems, Zerini. Coach: De Raffaele.

