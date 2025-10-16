Video Trieste Galatasaray (risultato finale 90-91) sintesi e highlights della gara del secondo turno della Champions League basket 2025/2026, gruppo E.

Al PalaTrieste il Galatsaray si aggiudica un altro successo superando in trasferta la Pallacanestro Trieste di misura per 91 a 90. I friulani cominciano il primo tempo con lo spirito giusto e tentano di prendere il comando senza però avere successo.

I turchi rimangono infatti uniti e concentrati in modo tale da ribaltare subito l’andamento iniziale del match effettuando due buone stoppate oltre ad agire alla grande a rimbalzo, come suggerito dall’ottimo 7 a 15 complessivo. La squadra allenata da coach Sekizkok sembra aver sempre più fiducia nei prorpi mezzi e si impone con un parziale di 28 a 20 che tiene lontani gli uomini guidati in panchina dallo spagnolo Gonzalez sebbene questi tentino di rispondre a dovere e nonostante gli errori commessi dagli avversari ad esempio nei tiri dalla lunetta.

Nel secondo tempo i biancorossi ripartono in maniera arrembante ed i loro sforzi vengono premiati dal 29 a 21 che di fatto riapre la gara portandosi ad appena tre lunghezze dai rivali di turno. Nel finale gli alabardati sfiorano il completamento di una rimonta pazzesca fallendo l’aggancio e l’eventuale sorpasso nei momenti decisivi dell’ultima parte di gara, rendendo inutile il 23 a 21 con cui chiudono il quarto.

La nuova vittoria maturata lontano dal proprio impianto in questa seconda giornata della Champions League di basket 2025/2026 manda il Galatasaray a bottino pieno nel gruppo E toccando quota 4. La sconfitta, la seconda dopo quella all’esordio con il Wurzburg, assegna invece comunque un punto alla Pallacanestro Trieste che raggiunge così quota 2, al pari dell’Igokea davanti per la differenza punti, in graduatoria.

