Video/ Triestina Feralpisalò (1-1) gol e highlights: finisce in parità (Serie C)

VIDEO TRIESTINA FERALPISALO’ 1-1: PRIMO TEMPO

Termina in parità Triestina Feralpisalò. Nella gara valevole per la 12^ giornata di andata del girone A di Serie C 2021-2022, il risultato finale è di 1-1. La Triestina dopo aver dominato per gran parte del match era riuscita a portarsi in vantaggio, ma si è fatta riprendere al 95′ dalla Feralpisalò, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la formazione di Cristian Bucchi, si tratta del quarto pareggio stagionale, il quale sommato alle altrettante vittorie, colloca la Triestina in settima posizione con 16 punti. Il gol di Spagnoli allo scadere, regala un importante punto alla Feralpisalò, con la formazione di Stefano Vecchi che può continuare a lottare per la promozione diretta.

Diretta/ Triestina Feralpisalò (risultato finale 1-1): Spagnoli trova il pari al 95'

Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Parte forte la Triestina, che fin dai primi minuti impone il proprio gioco sugli avversari. Al 14′ crea la prima azione pericolosa. Sponda di Ligi per l’accorrente De Luca, che da buona posizione calcia di poco alto. I padroni di casa continuano a macinare gioco, guidati da un ottimo Rapisarda. La Feralpisalò riesce comunque a contenere i triestini e prova a sfruttare le situazioni di ripartenza. Al 25′ sono proprio i Leoni del Garda ad andare vicinissimi al vantaggio. Ottimo taglio di Guerra, che in diagonale prova il tocco sotto. L’attaccante angola però troppo e la palla termina a lato. La Triestina prova quindi ad accelerare. Al 29′, Galazzi prova a sfruttare una ribattuta della difesa, ma Gelmi gli sbarra la strada. Al 31′ è invece Crimi a rendersi pericoloso, anticipando Gelmi, ma non centrando la porta. Al 42′ gol annullato a De Luca per posizione irregolare. Il primo tempo termina sul risultato di 0-0.

Diretta/ Feralpisalò Padova (risultato finale 1-0): vittoria in inferiorità numerica!

VIDEO TRIESTINA FERALPISALO’ 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, la Feralpisalò torna in campo con un approccio diverso. La squadra di Stefano Vecchi, con una fitta rete di passaggi chiude la Triestina nella propria metà campo. Al 53′ infatti sfiorano il gol. Guidetti riceve palla da sinistra e scarica una bordata centrale che viene respinta da Offredi. Sulla ribattuta si avventa Balestrero che ribadisce in rete. Il trequartista ospite parte in posizione irregolare, e l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Lo spavento corso sveglia la Triestina, che torna a rendersi pericolosa al 56′. Galazzi scappa via e va sul fondo, pennella al centro per Rapisarda che dal dischetto del rigore manca clamorosamente il pallone, sprecando un’ottima occasione.

Diretta/ Renate Triestina (risultato 2-1) streaming video tv: Ligi non basta!

Al 64′ è la Feralpi a riprovarci. Di Molfetta liberato da Bergonzi conclude verso la porta, ma trova la gran risposta di Offredi. Al 77′ la Triestina si porta in vantaggio. Galazzi crossa al centro da calcio di punizione. In area si fa trovare De Luca, che di testa centra l’angolo giusto, è 1-0. Il vantaggio non spegne i padroni di casa, all’84’ infatti sfiorano il raddoppio. Crimi però non centra la porta. Al 91′ si accendono gli animi in campo. Dopo una mischia, l’arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti di Pisano: Feralpisalò in dieci uomini. Quando ormai la gara sembra essere terminata, i Leoni del Garda riescono a pareggiare. E’ il 95′, cross disperato da sinistra smanacciato da Offredi, Spagnoli si avventa sulla palla e la mette in rete, è il gol del clamoroso pareggio. Il tempo si esaurisce con questa azione, termina 1-1.

VIDEO TRIESTINA FERALPISALO’ 1-1: IL TABELLINO

RETI: 77′ De Luca (T), 95′ Spagnoli (F).

TREISTINA (3-4-3): Offredi; Negro, Ligi, Lopez; Rapisarda, Crimi, Giorico, Procaccio; Galazzi, Gomez, De Luca. A disp. Groaz, Natalucci, Giannò, Volta, Baldi, Paulinho, Iotti, Giorno, Sarno, Trotta, Litteri, Di Massimo. All. Bucchi.

FERALPISALO’ (4-3-1-2): Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Guerra, Miracoli. A disp. Liverani, Porro, Brogni, Legati, Salines, Di Molfetta, Corradi, Cristini, Damonte, Spagnoli, Tirelli. All. Vecchi.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRIESTINA FERALPISALÒ



© RIPRODUZIONE RISERVATA