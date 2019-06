Video/ Triestina Feralpisalò (2-0): highlights e gol, alabardati in finale

La Triestina è in finale per la Serie B. Gli alabardati hanno raggiunto l’atto conclusivo dei play off battendo nel match di ritorno della semifinale 2-0 la Feralpisalò, dopo l’1-1 dell’andata: il video di Triestina Feralpisalò ci racconta dunque di una partita che sorride ai padroni di casa. Sarebbe bastato un pari ai giuliani, in virtù della miglior posizione in classifica, ma la Triestina è stata padrona della partita praticamente dall’inizio alla fine. Partenza ad altissimi ritmi degli alabardati che al 2′ colpiscono una traversa con Codromaz. Per il gol del vantaggio dei padroni di casa non occorre comunque attendere molto, al quarto d’ora arriva un calcio di rigore per un fallo del portiere Livieri in uscita su Costantino. Lo stesso Costantino trasforma la massima punizione e il match sembra in discesa per la Triestina, che sfiora il raddoppio con Steffè che spreca a tu per tu con Livieri e poi addormenta la partita praticamente fino alla fine del primo tempo, rendendosi comunque pericolosa prima della fine dell’intervallo con una punizione di Coletti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRIESTINA FERALPISALÒ: HIGHLIGHTS E GOL

VIDEO TRIESTINA FERALPISALÒ: SECONDO TEMPO

Praticamente non pervenuta la Feralpisalò che nella ripresa prova ad alzare i ritmi ma trova un Triestina sempre sul pezzo, capace di ripartire efficacemente ma soprattutto di difendere senza lasciare spazi ai Leoni del Garda. Che sono costretti a capitolare definitivamente al 40′ della ripresa: l’intesa offensiva tra Costantino e Granoche è eccellente e stavolta è il “Diablo” a timbrare il cartellino per il 2-0 che sarà anche il risultato finale in favore della Triestina. Che vede ora spalancarsi la porta di una delle due finali play off: gli alabardati se la vedranno col Pisa potendo sfruttare il vantaggio della classifia nel doppio confronto. Andata in Toscana il prossimo 5 giugno, il 9 giugno allo stadio Nereo Rocco lo scontro decisivo per la Serie B.

