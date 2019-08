Video/ Triestina Juventus (0-1): gol e highlights: decide una magia di Dybala

Il video di Triestina Juventus ci parla di una gara terminata col risultato finale di 0-1, decisa da una magia di Paulo Dybala. Il calciatore argentino sigla una rete straordinaria nel primo tempo, colpendo l’incolpevole Offredi con un tocco sotto che ricorda il cucchiaio di Francesco Totti. Il portiere della squadra di casa però diventa poi eroe, parando un calcio di rigore allo stesso Dybala e riuscendo a respingere fin troppi tiri arrivati verso la sua porta. Da evidenziare è anche la prova di Mensah, esterno sinistro della Triestina che semina il panico nel finale portando la sua squadra a rifiutare diverse volte il pari. Sono buone le indicazioni per la squadra di Maurizio Sarri, rimasto a Torino a causa dell’influenza. L’attacco a tre ha dato grandi risposte, dimostrando di avere fisicità e grande rapidità, mentre il centrocampo ha regalato la sorpresa Rodrigo Bentancur in mezzo al campo e visto il debutto di Aaron Ramsey.

VIDEO TRIESTINA JUVENTUS (0-1): LE DICHIARAZIONI

Per il video di Triestina Juventus passiamo ora alle dichiarazioni di fine partita. Alex Sandro ha fatto il punto della situazione a SkySport sulla situazione dei bianconeri: “Siamo veramente ansiosi di iniziare la stagione. Maurizio Sarri è diverso da Massimiliano Allegri, ma abbiamo già appreso la sua mentalità. Sappiamo già cosa dobbiamo fare anche se c’è da migliorare. Il suo modo è sempre stato quello di stare avanti, di comandare, avere di più il pallone. La cosa importante però è vincere le partite. La nostra mentalità è rimasta invariata sotto quel punto di vista”. Si parla poi anche della situazione fisica della squadra indicando che si deve crescere nonostante ci siano dei miglioramenti. Ma che stagione sarà? “Dopo nove anni è sempre più complicato per noi, perché gli altri vogliono sempre vincere e battere la Juventus. Per noi è sempre più difficile, ma abbiamo capito che sarà sempre così”.

IL TABELLINO

Prima del video di Triestina Juventus andiamo ora a vedere il tabellino:

TRIESTINA – Offredi; Scrugli (33′ st Ermacora), Malomo, Lambrughi (1′ st Coletti), Formiconi; Procaccio (30′ st Hidalgo), Giorico (1′ st Steffé), Paulinho (14′ st Codromaz), Gatto (1′ st Mensah); Granoche, (1′ st Ferretti), Gomez (1′ st Costantino) A disposizione: Matosevic, Frascatore, Maracchi, Beccaro, Vicaroni, Salata Allenatore: Pavanel

JUVENTUS – Szczesny; Danilo (16′ st Cuadrado), Bonucci (16′ st Demiral), Chiellini (16′ st de Ligt) , Alex Sandro (16′ st De Sciglio); Khedira (22′ st Emre Can), Pjanic (22′ st Bentancur), Rabiot (22′ st Matuidi); Bernardeschi, (25′ st Ramsey) Dybala (16′ st Mandzukic), Douglas Costa (22′ st Higuain) A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani Allenatore: Martusciello

