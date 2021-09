Video/ Triestina Lecco (2-0) highlights e gol: De Luca e Trotta piegano i lombardi

VIDEO TRIESTINA LECCO 2-0: PRIMO TEMPO

Prima vittoria in campionato per la Triestina di Cristian Bucchi, che si impone con un secco 2-0 sul Lecco di Zinorelli. Nel quinto turno del girone A di Serie C andato in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste, la formazione di casa ha conquistato i tre punti grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da De Luca e Trotta, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. Primo tempo che si apre con la Triestina che prova fin da subito a spingere sull’acceleratore.

Dopo 11 minuti, i padroni passano in vantaggio. De Luca scatta sul filo del fuorigioco e viene servito con un tocco morbido in verticale. L’attaccante controlla di petto e calcia di prima intenzione, battendo Pissardo. Il Lecco cerca la reazione, ma è costretto a fare i conti con l’ottima organizzazione dei padroni di casa. Gli uomini di Bucchi amministrano la gara con grande organizzazione e provano a pungere in contropiede. Al 43′ infatti raddoppiano. De Luca serve in verticale Trotta, controllo e diagonale preciso che fulmina Pissardo, 2-0 alla fine del primo tempo.

VIDEO TRIESTINA LECCO 2-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Lecco prova a rimettere in piedi il risultato, cercando di bloccare la Triestina. Gli ospiti, tornano in campo con un approccio diverso, e con azioni manovrate provano a bucare la difesa di casa. Gli spazi sono però pochi, e il Lecco prova a sfruttare i calci piazzati. Al 10′ sfiora il gol pareggio. Punizione dalla trequarti calciata da Iocolano. Cross pennellato perfettamente per la testa di Merli Sala, incornata a botta sicura e miracolosa parata di Martinez, si resta sul 2-0.

Lo spavento corso dai padroni di casa, fa alzare il livello di attenzione dei calciatori di Bucchi. La Triestina si chiude totalmente in difesa e prova a sfruttare le azioni di contropiede. La seconda frazione regala poche emozioni, con la Triestina che amministra al meglio il doppio vantaggio, scongiurando ogni pericolo. Prima vittoria in campionato per la Triestina, che batte meritatamente il Lecco. Gli ospiti nonostante il coraggio della seconda frazione, si sono arresi alla qualità dei padroni di casa. Termina 2-0.

VIDEO TRIESTINA LECCO 2-0: IL TABELLINO

MARCATORI: De Luca (T) all’11’ p.t., Trotta (T) al 43′ p.t.

TRIESTINA (3-5-2) Martinez; Negro, Volta, Lopez; Rapisarda, Crimi (dal 34′ s.t. De Genova), Giorno (dal 24′ s.t. Giorico), Galazzi (dal 1′ s.t. Procaccio), Iotti; Trotta (dal 17′ s.t. Di Massimo), De Luca (dal 34′ s.t. Litteri). (Offredi, Natalucci, Giannò, Capela, Ligi, Baldi). All. Bucchi.

LECCO (3-4-3) Pissardo; Merli Sala (dal 24′ s.t. Celjak), Marzorati, Enrici; Zambataro, Masini, Kraja (dal 31′ s.t. Lakti), Giudici (dal 16′ s.t. Lora); Tordini (dal 1′ s.t. Mastroianni), Ganz (dal 16′ s.t. Petrovic), Iocolano (Ndiaye, Ciancio, Galli, Di Munno, Reda, Bia, Buso). All. Zironelli.

ARBITRO: Marotta di Sapri.

