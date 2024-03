Video/ Triestina Legnago Salus (2-2) gol e highlights: Lescano sigla una doppietta (2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA LEGNAGO SALUS (2-2): LA PARTITA

Triestina e Legnago Salus si dividono la posta in palio con i padroni di casa capaci di rimontare due gol. Azione personale di El Azrak che salta il diretto avversario e calcia, sfera deviata che termina in angolo. Cross in mezzo che trova il sinistro di Giani al volo, gran gol per il vantaggio del Legnago. Grande azione del Legnago e palla in area per Rocco che da solo contro Matosevic calcia tra le braccia del portiere avversario. Il Legnago va negli spogliatoi in vantaggio di un gol.

Matic su punizione trova la deviazione involontaria di Rocco in barriera che spiazza Matosevic. La partita sembra chiusa. Grandissima azione di Giani che salta due avversari e calcia, la risposta di Matosevic è monumentale. Redan entra in area e calcia, Fortin respinge, arriva Vertainen che calcia e trova il tocco vincente di Lescano. Pelagatti tocca con il braccio in area, rigore per la Triestina. Calcia Lescano che supera Fortin. Vallocchia in mezzo, Fortin salva su una deviazione. La Triestina rischia di vincerla nel finale ma si deve accontantare della rimonta parziale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA LEGNAGO SALUS (2-2): IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Struna Al. (dal 29′ pt Rizzo N.), Malomo A., Moretti L., Pavlev D. (dal 25′ st Vertainen E.), Vallocchia A., Fofana L. (dal 1′ st Redan D.), Correia O. (dal 18′ st Celeghin E.), Anzolin M., El Azrak R. (dal 25′ st Gunduz T.), Lescano F.. A disposizione: Agostino G. (Portiere), Ciofani M., Crosara M., Diakite M. (Portiere), Germano U., Jonsson K., Ogliari H., Petrasso L.

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Zanandrea G. (dal 38′ st Pelagatti C.), Motoc A. (dal 37′ st Viero F.), Sbampato E., Muteba V., Diaby A. (dal 28′ st Franzolini A.), Martic M., Baradji M., Ruggeri G., Rocco D. (dal 28′ st Buric N.), Giani E. (dal 43′ st Mbakogu J.). A disposizione: Boci B., Hadaji A., Mazzali S., Noce M., Sambou B., Tosi R. (Portiere), Travaglini M., Zanetti L.

Reti: al 31′ st Lescano F. (Triestina) , al 40′ st Lescano F. (Triestina) al 26′ pt Giani E. (Legnago Salus) , al 9′ st Martic M. (Legnago Salus) .

Ammonizioni: al 13′ pt El Azrak R. (Triestina), al 45’+4 st Celeghin E. (Triestina) al 41′ pt Baradji M. (Legnago Salus), al 45’+5 st Viero F. (Legnago Salus).

