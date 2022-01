Video/ Triestina Padova (0-2) gol e highlights: gli euganei non perdonano (Serie C)

VIDEO TRIESTINA PADOVA (0-2): I BIANCOSCUDATI NON MOLLANO

Il Padova continua ad aggrapparsi alla speranza di poter insidiare il Sudtirol capolista del girone A di Serie C. Grazie alla vittoria per 2 a 0 sul campo della Triestina, gli euganei restano a -2 dagli altoatesini che hanno comunque due partite da recuperare e potenzialmente potrebbero volare a +8 e mettere una seria ipoteca sul primo posto e la promozione diretta, ma i ragazzi di Pavanel non intendono rinunciare tanto facilmente al sogno di tornare tra i cadetti. Una sconfitta che brucia moltissimo agli alabardati che erano pure partiti con il piede giusto, sfiorando il gol con Sarno e Gomez, ma si fanno infilare dopo aver perso un brutto pallone con Volta. Martinez deve uscire dai pali per anticipare l’accorrente Della Latta, l’impatto tra i due è inevitabile e l’arbitro Rutella assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Pompeu la piazza all’angolino di sinistra con il portiere spagnolo che invece si butta dalla parte sbagliata.

Dopo aver sfiorato il raddoppio con Bifulco, gli ospiti devono respingere gli assalti dei padroni di casa a caccia del pareggio, Donnarumma ci mette una pezza sul tentativo di Procaccio con Germano che anticipa Iotti negandogli il tap-in a porta sguarnita. Nella ripresa il copione non cambia, è sempre la squadra di Bucchi ad attaccare con Crimi che sfiora la traversa con un gran tiro al volo, mentre il nuovo entrato Litteri viene fermato dal guardalinee che lo valuta in fuorigioco. Successivamente il fratello di Gigio dice di no a De Luca con i difensori del Padova che erano rimasti immobili dopo che l’assistente del fischietto di Enna aveva alzato erroneamente la bandierina, una svista che poteva costare molto cara ai patavini che in contropiede trovano la rete del raddoppio con Jelenic quando manca un quarto d’ora al novantesimo. Un episodio che mette la pietra tombale sulle speranze di rimonta della Triestina che a questo punto alza bandiera bianca.

TRIESTINA-PADOVA 0-2 (0-1)

TRIESTINA (4-3-3): Martinez; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Crimi (87’ Calvano), Giorno (69’ Trotta), Iotti; Sarno (60’ De Luca), Gomez, Procaccio (61’ Litteri). All. Cristian Bucchi.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano (82’ Busellato), Pelagatti, Monaco, Curcio; Della Latta, Pompeu, Hraiech (65’ Kirwan); Chiricò (82’ Terrani), Santini (66’ Ajeti), Bifulco (52’ Jelenic). All. Massimo Pavanel.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 4’ Hraiech (P), 4’ Gomez (T), 13’ Martinez (P), 38’ Pompeu (P), 40’ Lopez (T), 45’ Santini (P), 73’ Monaco (P).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 14’ rig. Pompeu (P), 75’ Jelenic (P).