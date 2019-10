Video/ Triestina Padova (2-0): highlights e gol. Secondo KO patavino! (Serie C)

Prova di forza della Triestina che batte nettamente il Padova capolista del girone B. Prime battute del match che sono già un monologo alabardato, con Kresic che devia su tentativo di Scrugli, mentre al 13′ è Gatto a sprecare da buona posizione. Al 17′ ci prova anche il difensore Malomo di testa, il Padova resta raccolto e prova a sfruttare i calci piazzati di Ronaldo per guadagnare campo e riprendere fiato. La Triestina però è padrona del gioco, la pressione cresce e il gol del vantaggio arriva appena prima della fine del primo tempo. Al 45′ sblocca la situazione Gomez, che conclude dopo una bella azione manovrata partita da Procaccio e dopo uno scambio con Granoche.

VIDEO TRIESTINA PADOVA: IL SECONDO TEMPO

Azione corale che regala il vantaggio ai padroni di casa, il Padova inizia la ripresa con Pesenti in campo al posto di Bunino, insiste però la Triestina che impegna Minelli con Formiconi. Al 10′ arriva il raddoppio, Giorico serve Gatto che avanza e batte Minelli, sfruttando una deviazione di Pelagatti sul suo tiro. E’ in pratica la rete che conclude il match, il Padova non trova la forza per reagire ed è anzi la Triestina ad andare a più riprese vicina al tris, prima con una conclusione di Granoche che regala solo l’illusione del gol, quindi con due tentativi di Ferretti nel finale, pericoloso in particolare il primo che esce a lato di pochi centimetri. Il Padova resta primo ma vede avvicinarsi Vicenza e Carpi, la Triestina si scuote dopo due ko di fila giocando quella che finora è stata la sua miglior partita stagionale.

VIDEO TRIESTINA PADOVA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA